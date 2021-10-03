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世大運被鬧場...柯文哲嚇到「六神無主」？陳佩琪批總統府放消息

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天又寫臉書，自爆柯文哲與民進黨綠營交手秘辛。陳佩琪說，當年世大運開幕，有記者報導場外抗議，柯文哲臉色鐵青，癱軟在椅子上「六神無主…不知如何是好。」她實在看不下去記者寫這種偏頗報導，有人跟他說，「就是總統府內的那個人，pass給記者的啊，他是總統府內的「柯黑」兼「黑柯」中心」，陳佩琪說，「唉！真悲哀，在那樣位置，卻做這樣的事」。

陳佩琪今天在臉書提到，最近中央和北市為各完成幾戶公宅，互相槓上，柯文哲為此事很生氣，因有一些偏頗的報導和言論，柯常對她說，以柯的實力角逐下一次選舉，最弱點還是在媒體，因為現在媒體，多掌控在當初叫黨政軍退出媒體的政黨手上。

陳佩琪則自爆柯文哲與綠營交手秘辛，陳佩琪說，2017年台北世大運開幕那晚，她和柯文哲盛裝出席，但當天開幕式，反年改團體在入口抗議，導致選手無法進場、場內混亂，柯文哲周遭通訊因總統維安被切斷，隨扈也無法靠近報告，眼下總統跟一旁的國安人員不知在講什麼，先生從頭到尾被晾一旁，柯試圖站到高處了解情況，後某周刊報導，柯市長癱軟在椅子上六神無主…。」

陳佩琪說，當時柯跟綠營關係沒這麼惡劣，報導出來後，柯就知道以後「日子不好過了」，這句話2016年政黨輪替後，就有人多次警告過他，「只是沒想到這麼快，有人不想演了…。」

陳佩琪說，當天她只是陪同出席者，但看不下去記者寫這種偏頗報導，每每遇到人就問這是誰寫的，幾乎每個人第一時間就能回答「就是『她』啊」。後來想想，記者可以寫這種報導也真奇怪，因為開幕式當天維安嚴格到一隻蚊子都飛不進來，更何況不可能有記者靠近，在天色灰暗的夜晚，記者哪來的千里眼洞察人的臉色和表情？

陳佩琪說，從此，柯文哲知道攻擊要來了，只能皮繃緊一點，時間就在世大運結束、 選手遊行到市府解散、老天開始下大雨後！

陳佩琪說，全球新冠疫情剛開始時，世衛秘書長譚德賽也常被某個特定族群的網軍，電得呱呱叫，陳說，2020新冠肺炎，大家都知道急性病毒感染的併發症，和後遺症其中之一就是腦炎，腦炎患者會幻聽、幻覺、幻視， 沒有的東西會看成有的。

陳佩琪今天也在臉書說，過去曾有總統府黃姓發言人曾在臉書批，「若能早2周讓大家繃緊神經，不知道可以減少多少人命死傷，甚至嘲諷地說，要譚德塞去量體溫，這是武漢腦炎嗎？」

陳佩琪說，當時沒「武漢肺炎」，當然亦無「武漢腦炎」，但不知怎麼了有人在世大運時就有幻聽、幻覺、幻視的症狀，竟然在開幕式昏暗燈光下看出人臉色青白、且表情六神無主？拿腦炎患者的症狀去影射任何人都不恰當，更何況以如此戲謔的口吻嘲諷世衛祕書長！

台北市長柯文哲(右)妻子陳佩琪(左)今天又寫臉書，自爆柯文哲與民進黨綠營交手秘辛。圖／引用自柯文哲臉書
台北市長柯文哲(右)妻子陳佩琪(左)今天又寫臉書，自爆柯文哲與民進黨綠營交手秘辛。圖／引用自柯文哲臉書

陳佩琪 柯文哲 世大運

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