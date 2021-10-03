國民黨彰化縣黨部將拍賣 朱立倫：獲民眾支持就有資源

國民黨因付不出黨工薪資遭到提告，彰化縣黨部將在10月6日遭彰化地院執行第一次拍賣，一拍底價1億850萬元，拍賣所得將給付薪資，國民黨準主席朱立倫今天下午到彰化縣黨部謝票時強調，只要國民黨獲得民眾支持，就有人力、物力及財力資源的支持。

國民黨彰化縣黨部主委張錦昆說，會靜待法院拍賣的結果，只是拍賣所得的一半要歸給不當黨產委員會，這很不合理，而是應該先將拍賣所得給付積欠退休黨工的薪水，因此國民黨對黨產會的做法，要表達異議與抗議。他說，如果縣黨部被拍賣，會另覓地點辦公。

國民黨彰化縣黨部位於彰化市西勢街，鄰近忠孝國小，位置極佳，占地230多坪，含建築物，拍賣底價高達1億850萬元，每坪約40萬元，但房地產界人士認為有點偏高，是否能一次拍定，仍待觀察。

不過，縣黨部人員透露，提告的國民黨產業工會為了向即將上任的朱立倫示好，可能將聲請延緩兩個月拍賣。

朱立倫今天下午分分別抵達彰化縣黨部及立委謝依鳯服務處，縣黨部營聚的人氣雖然不若以往，但主要檯面上的人物，除謝依鳯外，包括縣長王惠美、副縣長洪榮章、前立委林滄敏及蕭景田、前縣議會議長白鴻森等人，仍然分別到場。