國慶影片誤植玉山 游淑慧：限制性招標水準？難以想像

雙十國慶，外交部製作一部6分鐘國慶影片，開頭標明「玉山主峰」空拍畫面，被山友指認誤植為瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面，影片製作阿賴耶電影也出面道歉。台北市議員游淑慧今天在臉書質疑，本案是限制性招標，不是公開招標。游質疑，這是限制性招標的水準？覺得有點難以想像，外交部怎麼驗收的？

游淑慧說，若外交部採限制性招標委託製片公司，代表這一家公司技術水準有「特別獨到」之處。但游也說，這家阿賴耶電影2018年10月6日才設立登記，馬上投標外交部10月9日標案，然後「幾天後」就得標了。

游也提到，4個月後，2019年2月這家公司又得標外交部標案外交部策製2019年「國際睦誼創意國情短片」委外案，當時就變成用「限制性招標」。

游淑慧今天在臉書提到國慶影片玉山被誤植為瑞士山區。游提出三點意見，游說，第一，政府驗收影片時，一定要確認所有「非原創、引用他處」的畫面，都有獲得同意授權，就算沒發現弄錯，但該拍攝團隊誤用瑞士的阿彭策爾山區畫面，有沒有取得該影片授權呢？

第二：6分鐘的影片中，可以發現大量剪輯「現成」的畫面、照片和影像，原創自拍元素較少。大家都知道原創的最貴，剪輯現有畫面影像成本相對低， 但是不是每一個畫面都有獲得授權，就很麻煩。而本案制作經費140萬，在公務部門來說也不算低，應該可以提供更好的品質。

第三，游淑慧質疑，本案是採「限制性招標」，不是公開招標。所謂限制性招標，指的是「不經公告程序，邀請二家以上廠商比價、或僅邀請一家廠商議價」。

游淑慧說，如果外交部採用限制性招標委託，代表外交部認為這一家公司的技術或水準有「特別獨到」之處。而制作單位阿賴耶電影有限公司是107年10月6日才設立登記，但馬上投標外交部10月9日的標案，然後「幾天後就得標了」。

游淑慧提到，4個月後，這家公司又得標外交部「國際睦誼創意國情短片」委外案，可見，外交部對這家製作公司深具信心，才會一家新成立幾天的公司，就能不斷委以任務，而且這家公司在公部門中，似乎也只跟外交部合作。

游淑慧提到，現在這家公司出面道歉了，但特別用限制性招標選擇這家團隊的外交部，品質監控和驗收的責任也是責無旁貸。