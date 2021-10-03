國慶影片玉山變瑞士山區 外交部向國人道歉

為慶祝國慶，外交部製作「2021，台灣有你」國慶影音短片，向國際社會介紹台灣，卻被山友發現，開頭標註「玉山主峰」的畫面，誤植成瑞士山區；外交部稍早回應記者，表示將精進製作品質與內容，今下午則主動發布道歉聲明，向國人表達誠摯道歉之意，並將檢討追究相關責任。

媒體報導外交部國慶影片誤植畫面後，外交部第一時間回應記者時並未致歉，大約4小時後再主動提供道歉聲明；不過，兩次都有附上承攬攝製的電影公司道歉聲明。

外交部透過道歉聲明表示，有民眾於10月2日向外交部反映，本年「2021，台灣有你」國慶影片的玉山畫面似誤植為瑞士山區畫面，接獲民眾反映後，外交部即向製作廠商查證。經確認畫面誤植後，外交部立即2日全面更新國慶影片相關畫面、同步更新13種語言版本，並已通知駐外館處使用新影片連結。

外交部指出，「對於國慶影片製作與審查過程中的疏失，外交部向國人表達誠摯道歉之意，並檢討追究相關責任」；外交部感謝民眾對於國慶影片的關注及熱心提醒，未來會秉持積極任事、精益求精的精神，嚴格監督台灣意象影片的製作品質及內容，也歡迎各界持續提供外交部建言。