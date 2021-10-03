影／黃健庭傳接國民黨秘書長 許淑華批：黨性不堅的人

國民黨主席當選人朱立倫正積極布局人事，傳出台東前縣長黃健庭可接任秘書長一職，黨內意見分歧；朱今到南投謝票，立委許淑華當眾建言反對，並稱對「黨性不堅的人持保留態度」，馬文君則認為，「民進黨都敢用，國民黨沒理由不敢。」

朱立倫今到中部展開謝票行程，今上午先到台中市，並參與參與罷免當地立委陳柏惟「刪Q」街頭宣講，下午則到南投、彰化謝票，有關黃健庭人事案，黨內意見分歧，朱日前雖說4日再來決定，但地方民代、黨員仍相當關注。

針對黃健庭可能接秘書長，許淑華在朱立倫謝票前就表示，黃擔任台東縣長時表現受到很大肯定，但最後卻接受民進黨提名當監察院副院長，她個人對「黨性不堅的人」持保留態度，盼朱在人事案上能在考慮，從外面網羅人才，找更多外面的人來幫助國民黨，她都沒意見，但對「黨性不堅」就是持保留態度。

許隨後也在更直接在「朱立倫謝票之旅」會中當眾強調並表示，國民黨現在沒有人也沒有錢，雖說要海納百川，希望有更多人來幫忙，但她對於黨部曾給予努力栽培，最後卻在黨危難時刻倒戈到民進黨的人，相當不以為然，因此仍要表達個人意見，畢竟黨有難時是需要像主席一樣跳出來承擔的人，而不是跳船的人。

只不過，同黨的立法委員馬文君則持相反意見，她說，她相信朱主席用人有他的考量，而就她的看法，「民進黨敢用，沒有理由，國民黨自己不敢用」，其他黨派為什麼積極爭取他，一定有其他理由，因此更應該將他留住。

馬文君重申，如果是一個好的人才，更應該要把他留住，而且發揮其所長，而在人事布局這部分可以廣納意見，她也相信，主席在相關人事安排有其定見，用最好的人，也把好的人才放在對的位置上。

據了解，南投縣長林明溱對於外傳將擔任秘書長的前台東縣長黃健庭，表示高度肯定，希望黃前縣長過去五星級的施政效率，可以讓黨務更與社會接軌。相較於許淑華持反對意見，包括林明溱、馬文君都支持黃健庭，南投在地對黃接任，明顯不同調。

黨政人士表示，國民黨要往擴大社會支持度的方向努力，才能在未來的選舉增加支持版塊，「相信2022要選舉的人應該更能理解」。

國民黨主席當選人朱立倫（左3）今到南投縣向黨員謝票。記者賴香珊／攝影

國民黨主席當選人朱立倫（左3）今到南投縣向黨員謝票。記者賴香珊／攝影

立法委員馬文君。記者賴香珊／攝影