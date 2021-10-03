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國慶影片玉山變瑞士阿彭策山 江啟臣：外交部誤植3次

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委江啟臣系數過去外交部在2016、2017年都曾發生誤植事件。圖／聯合報系資料照
國民黨立委江啟臣系數過去外交部在2016、2017年都曾發生誤植事件。圖／聯合報系資料照

國慶日宣傳影片將瑞士阿彭策山的影片當成台灣護國神山玉山外交部緊急修正。國民黨立委江啟臣細數過去外交部頻頻出包，在2016年國慶酒會看板上把香港街景當成台灣夜市，2017年第二代晶片護照把美國杜勒斯機場當成桃園機場航廈，「這就是蔡政府的 愛台灣？」

江啟臣指出，2016年蔡政府上任首個國慶酒會中「夜市美食區」的大型看板裡，將香港街景當成台灣夜市，當時外交部表示是承包商製作的背板；2017年外交部發行第二代晶片護照，內頁錯把美國杜勒斯機場當成桃園機場航廈，浪費8000萬元公帑，外交部將責任歸咎承包印製的中央印製廠。

江啟臣說，今年國慶外交部製作「2021，台灣有你」國慶影音短片，向國際社會介紹台灣，卻被山友發現，開頭標註「玉山主峰」的畫面，誤植成瑞士的阿彭策爾山區，同樣也推給外包廠商的錯誤而鬧出的大笑話。

江啟臣表示，蔡政府對台灣一景一物欠缺認識，同樣的錯誤一再發生，出包時一律卸責承包商，負責把關、審核的外交部在哪裡？口口聲聲說要宣揚台灣，但卻是國外的景色比較美，放任誤植事件重複發生。

江啟臣說，美國說要開放萊豬，政府就配合要人民吞；美國說要賣武器，政府就得擠錢來買，不顧排擠國產武器的採購預算；美國說要台積電的機密資料，政府就說給企業自行決定，現在竟連自己的護國神山也搞錯，這就是蔡政府執政治國的態度嗎？企業有難、政府神隱，政府出包、企業道歉，這就是民進黨的勤政、清廉、愛鄉土？

國慶日宣傳影片將瑞士阿彭策山的影片當成台灣護國神山玉山，外交部緊急修正。國民黨立委江啟臣系數過去外交部在2016、2017年都曾發生誤植事件。圖／取自江啟臣臉書
國慶日宣傳影片將瑞士阿彭策山的影片當成台灣護國神山玉山，外交部緊急修正。國民黨立委江啟臣系數過去外交部在2016、2017年都曾發生誤植事件。圖／取自江啟臣臉書

外交部 江啟臣 國慶 玉山

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