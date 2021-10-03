國慶影片玉山變瑞士阿彭策山 江啟臣：外交部誤植3次

國慶日宣傳影片將瑞士阿彭策山的影片當成台灣護國神山玉山，外交部緊急修正。國民黨立委江啟臣細數過去外交部頻頻出包，在2016年國慶酒會看板上把香港街景當成台灣夜市，2017年第二代晶片護照把美國杜勒斯機場當成桃園機場航廈，「這就是蔡政府的 愛台灣？」

江啟臣指出，2016年蔡政府上任首個國慶酒會中「夜市美食區」的大型看板裡，將香港街景當成台灣夜市，當時外交部表示是承包商製作的背板；2017年外交部發行第二代晶片護照，內頁錯把美國杜勒斯機場當成桃園機場航廈，浪費8000萬元公帑，外交部將責任歸咎承包印製的中央印製廠。

江啟臣說，今年國慶外交部製作「2021，台灣有你」國慶影音短片，向國際社會介紹台灣，卻被山友發現，開頭標註「玉山主峰」的畫面，誤植成瑞士的阿彭策爾山區，同樣也推給外包廠商的錯誤而鬧出的大笑話。

江啟臣表示，蔡政府對台灣一景一物欠缺認識，同樣的錯誤一再發生，出包時一律卸責承包商，負責把關、審核的外交部在哪裡？口口聲聲說要宣揚台灣，但卻是國外的景色比較美，放任誤植事件重複發生。