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江啟臣高雄謝票 低調至高雄市玉皇宮拜拜

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
立委江啟臣（中）今天到高雄謝票，也至高雄市玉皇宮拜拜，玉皇宮主委許文良（左）也陪同參拜。
立委江啟臣（中）今天到高雄謝票，也至高雄市玉皇宮拜拜，玉皇宮主委許文良（左）也陪同參拜。

立委江啟臣尋求國民黨主席連任失利，今天到高雄謝票，低調至高雄市玉皇宮拜拜，廟方表示，因為江選前有來拜拜，選後本來就會再回來。玉皇宮主委許文良說，江啟臣很可惜，國民黨應該讓年輕人出頭。江啟臣說，今天是私人行程，回來謝謝天公、謝謝主委，「謝謝主委如天公般照顧我。」

國民黨高雄市黨部前副主委曹桓榮與國民黨黨代表李昶志都在一旁陪同拜拜，對中廣董事長趙少康10月9日將至高雄開講，江啟臣表示，自己不知道，這些是地方的活動。

許文良說，玉皇宮歡迎每個政治人物的到訪，但自己覺得江啟臣很可惜，因為新冠疫情的關係，江能出席的活動有限，要辦個活動又有群聚的問題，但國民黨應該多給年輕人機會。許文良以玉皇宮舉例，他說自己已擔任36年主委，但隨時都要為接棒做準備，才能讓廟裡的事物源遠流長。

立委江啟臣今天到高雄謝票，也至高雄市玉皇宮拜拜，玉皇宮主委許文良（左）也陪同參拜。
立委江啟臣今天到高雄謝票，也至高雄市玉皇宮拜拜，玉皇宮主委許文良（左）也陪同參拜。
立委江啟臣今天到高雄謝票，也至高雄市玉皇宮拜拜，玉皇宮主委許文良（左）也陪同參拜。
立委江啟臣今天到高雄謝票，也至高雄市玉皇宮拜拜，玉皇宮主委許文良（左）也陪同參拜。

江啟臣 國民黨 高雄市

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