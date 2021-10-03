國慶影片玉山變瑞士阿彭策山 藍黨團：外交部變出包部

國民黨立院黨團今表示，2017年外交部在護照改版時，將華府的杜勒斯機場照片，當成桃園的中正機場，當時55萬份印好的新護照被迫作廢。時任領事事務局前後局長下台負責，降調處分。此次國慶日宣傳影片又將瑞士阿彭策山的影片，當成台灣護國神山玉山，9月16日上架以來，外交部渾然不覺，還翻譯成13個語言版本，上推特、臉書，超過2萬人觀看，網友提醒出包才緊急修正。

國民黨團表示，另一方面，當台灣真正的護國神山台積電被美國政府要求提供機密資料時。經濟部長王美花只淡淡的表示這件事情屬於「自願性質」，無意、無能、無法保護自己的國內的重要企業。外交部長、我駐美代表處，此時也噤聲不語，做壁上觀，無所作為，一付事不關己的態度。

國民黨團說，當一個政府連自己國家的人民及企業都無法保護，天天說台積電是護國神山，結果神山有難，外交部、經濟部「直接放生」台積電。外交部現在連國慶宣傳放錯影片還要眼尖山友提醒才發現變成瑞士的大山，上次出包前後任領事事務局長下台負責，這次要學台鐵出事推給包商就想結案嗎？

國民黨團說，從一部國慶宣傳影片出包、護國神山台積電出事，看出現在的外交部大事管不了，小事無人管，每天只會搞國內大內宣，政府天天高喊愛台灣，卻有眼不識護國神山，何其諷刺，何其可悲。也希望外交部不要變成只會外包、出包的「外包部」、「出包部」就謝天謝地了。