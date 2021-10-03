影／朱立倫：國民黨負責任 不但要贏選舉更重兩岸和平

國民黨主席當選人朱立倫今到台中謝票，他表示，國民黨是負責任的政黨，不只要贏選舉，更重視兩岸和平。他呼籲黨員通力合作，把身邊的失聯黨員找回來，「國民黨員不是37萬人而已」可能是57萬、67萬人，朱重申國民黨沒有分裂的本錢。

朱立倫提到，他當選主席後，國際展現對國民黨尊重與重視，「對岸習近平總書記馬上給我賀電」，包括美國、日本、新加坡及歐盟各國，這表示國民黨受到際尊重。他強調，國民黨不但要贏選舉，更重視兩岸和平，他說，國民黨是負責任的政黨。

朱立倫到台中謝票，來到主席江啟臣的大本營，朱表示「我走到那裡，都感謝江主席這一年半來的辛苦」。

朱立倫說，黨主席選舉結束後，他第一時間打電話感謝主席江啟臣，感謝他一年半來非常認真、努力。 隔天並與江啟臣見面，承諾同心協力，一起打拚，未來也會請張亞中丶卓伯源擔任重要職務，發揮所長，「國民黨沒有分裂的本錢」。

他強調，所有黨員都是大家庭的一份子，他發出黨員動員令，呼籲大家把身邊的失聯黨員找回來，他堅信國民黨不會只有37萬人，說不定有57萬、67萬，讓社會更肯定國民黨。