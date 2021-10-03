台積電被溫水煮青蛙 王鴻薇：護國神山腳被挖還視而不見

美國政府要求半導體大廠包括台積電等交出庫存、訂單、銷售紀錄等商業機密，台北市議員王鴻薇今天質疑，美對台積電「溫水煮青蛙」，蔡政府卻任由美國這樣慢慢支解台積電的策略進行，到底安的是什麼心態？尤其今年七月底，美國商務部長雷蒙多就曾放話，美國政府希望減少對台灣半導體的依賴，蔡政府根本沒有當一回事。

王鴻薇問，美國對晶片的全球戰略，絕對是蠶食鯨吞、步步逼近，南韓政府馬上反應，守護自己本國企業，全力要跟美方交涉，但我們政府呢？

王鴻薇今天在臉書表示，美國要求台積電公布機密資料，經濟部長王美花、國發基金會通通躲起來，要企業自己面對，其實今年七月底，美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)接受彭博社專訪就提到，美國政府希望減少對台灣半導體的依賴，希望透過520億美元半導體扶植計畫，向外國晶片製造商提供補貼，考量因素包括地緣政治風險。

王鴻薇質疑，美國7月早放話政府卻根本沒當一回事，別忘了當年美日半導體協議就把日本DRAM給消滅了，民進黨政府不以本國人民利益為依歸，真的讓人民心寒、讓企業跳腳。尤其美商務部長早就說要降低對台半導體依賴，當時就是一個警訊，而美國利用政治優勢消滅他國半導體優勢也不是第一次。

王鴻薇說，80年代日本的半導體一枝獨秀，DRAM曾經占全世界市場80％，美國看不順眼，和日本簽下半導體協議，對日本DRAM課以高傾銷稅，限制收購，讓日本半導體產業一蹶不振。這些血淋淋前車之鑑，如今很可能輪到台灣，別人繃緊神經，就我們還在靜悄悄。

王鴻薇表示，蔡政府遇到美國就是避而不談、唯唯諾諾，總說台積電是護國神山，但現在山腳都被挖了，民進黨居然還是繼續視而不見，美對台積電溫水煮青蛙，政府任由美國這樣慢慢支解台積電的策略進行，到底安的是什麼心態？