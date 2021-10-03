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高雄謝票買丹丹漢堡 江啟臣：上次吃是2018年三山造勢
國民黨立委江啟臣卸下主席職位後第一站，就是回台中與前立委顏寬恒一同擔任「刪Q」志工，今天首度南下高雄拜會、謝票。他在臉書分享高雄美食丹丹漢堡，表示自己已經充電再出發，勇敢面對未來的艱鉅挑戰。
江啟臣表示，17個月的主席任內，高雄是他到訪最多次的地方。從堅拒政治追殺的罷韓、追悼忠黨愛國的前議長許崑源、堅守市議會議長補選、大雨中高雄市長補選拜票，以及罷免不適任的民意代表，「高雄是我最有感情與回憶的城市」，一次次的奮戰不懈，在高雄鄉親熱情的鼓勵下，重整旗鼓、努力進前，將國民黨從谷底拉起，重拾人民的信任與支持。
江啟臣說，遺憾的是每到高雄行程滿滿，一個便當就在車上裹腹充飢，趕往下一個行程，沿途看到丹丹漢堡的招牌，總是讓他魂牽夢縈，所以今天決定好好吃頓「鄉民版米其林」丹丹漢堡，他點了肉羹加炸雞。回想上次吃丹丹，還是2018年11月14日高雄市前市長韓國瑜三山造勢最後一場活動。
「充電再出發！」江啟臣說，面對未來艱鉅的1023刪Q運動、1218全國公投日、2022縣市長選舉，以及2024總統大選，國民黨沒有悲觀的權利，只有勇往直前的動力。透過一次次的政治實踐，帶領台灣重返光明的未來。
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