高雄謝票買丹丹漢堡 江啟臣：上次吃是2018年三山造勢

國民黨立委江啟臣卸下主席職位後第一站，就是回台中與前立委顏寬恒一同擔任「刪Q」志工，今天首度南下高雄拜會、謝票。他在臉書分享高雄美食丹丹漢堡，表示自己已經充電再出發，勇敢面對未來的艱鉅挑戰。

江啟臣表示，17個月的主席任內，高雄是他到訪最多次的地方。從堅拒政治追殺的罷韓、追悼忠黨愛國的前議長許崑源、堅守市議會議長補選、大雨中高雄市長補選拜票，以及罷免不適任的民意代表，「高雄是我最有感情與回憶的城市」，一次次的奮戰不懈，在高雄鄉親熱情的鼓勵下，重整旗鼓、努力進前，將國民黨從谷底拉起，重拾人民的信任與支持。

江啟臣說，遺憾的是每到高雄行程滿滿，一個便當就在車上裹腹充飢，趕往下一個行程，沿途看到丹丹漢堡的招牌，總是讓他魂牽夢縈，所以今天決定好好吃頓「鄉民版米其林」丹丹漢堡，他點了肉羹加炸雞。回想上次吃丹丹，還是2018年11月14日高雄市前市長韓國瑜三山造勢最後一場活動。