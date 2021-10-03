快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄謝票買丹丹漢堡 江啟臣：上次吃是2018年三山造勢

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委江啟臣卸下主席職位後南下高雄拜會、謝票，並享用美味丹丹漢堡。圖／取自江啟臣臉書
國民黨立委江啟臣卸下主席職位後南下高雄拜會、謝票，並享用美味丹丹漢堡。圖／取自江啟臣臉書

國民黨立委江啟臣卸下主席職位後第一站，就是回台中與前立委顏寬恒一同擔任「刪Q」志工，今天首度南下高雄拜會、謝票。他在臉書分享高雄美食丹丹漢堡，表示自己已經充電再出發，勇敢面對未來的艱鉅挑戰。

江啟臣表示，17個月的主席任內，高雄是他到訪最多次的地方。從堅拒政治追殺的罷韓、追悼忠黨愛國的前議長許崑源、堅守市議會議長補選、大雨中高雄市長補選拜票，以及罷免不適任的民意代表，「高雄是我最有感情與回憶的城市」，一次次的奮戰不懈，在高雄鄉親熱情的鼓勵下，重整旗鼓、努力進前，將國民黨從谷底拉起，重拾人民的信任與支持。

江啟臣說，遺憾的是每到高雄行程滿滿，一個便當就在車上裹腹充飢，趕往下一個行程，沿途看到丹丹漢堡的招牌，總是讓他魂牽夢縈，所以今天決定好好吃頓「鄉民版米其林」丹丹漢堡，他點了肉羹加炸雞。回想上次吃丹丹，還是2018年11月14日高雄市前市長韓國瑜三山造勢最後一場活動。

「充電再出發！」江啟臣說，面對未來艱鉅的1023刪Q運動、1218全國公投日、2022縣市長選舉，以及2024總統大選，國民黨沒有悲觀的權利，只有勇往直前的動力。透過一次次的政治實踐，帶領台灣重返光明的未來。

國民黨立委江啟臣回想上次吃丹丹漢堡，還是2018年11月14日高雄市前市長韓國瑜三山造勢最後一場活動。圖／取自江啟臣臉書
國民黨立委江啟臣回想上次吃丹丹漢堡，還是2018年11月14日高雄市前市長韓國瑜三山造勢最後一場活動。圖／取自江啟臣臉書
國民黨立委江啟臣2018年11月14日出席高雄三山造勢。圖／取自江啟臣臉書
國民黨立委江啟臣2018年11月14日出席高雄三山造勢。圖／取自江啟臣臉書

丹丹漢堡 江啟臣 國民黨

延伸閱讀

江啟臣南部謝票 首站先吃這款高雄味充電

影／罷免陳柏惟 謝龍介：他早就跟大陸山盟海誓

影／合體陳玉珍、謝龍介刪Q 江啟臣：這也是罷免蔡政府

朱立倫5日公布人事 季麟連接黃復興、邱大展回行管會

相關新聞

朱立倫諷零提案遭陳柏惟反駁 朱辦：證據確鑿

國民黨主席當選人朱立倫今抨擊基進黨立委陳柏惟是零顆星、零提案、零通過的「3零立委」，陳柏認為「零提案」並非事實。朱立倫辦...

世大運被鬧場...柯文哲嚇到「六神無主」？陳佩琪批總統府放消息

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天又寫臉書，自爆柯文哲與民進黨綠營交手秘辛。陳佩琪說，當年世大運開幕，有記者報導場外抗議，柯文...

「口譯哥」趙怡翔宣布 投入2022台北市議員選戰

駐美代表處前政治組長趙怡翔今在臉書宣布，將投入台北市議員選舉，選區為大安、文山區，而該區現任議員阮昭雄幾乎同時間在臉書宣...

國民黨彰化縣黨部將拍賣 朱立倫：獲民眾支持就有資源

國民黨因付不出黨工薪資遭到提告，彰化縣黨部將在10月6日遭彰化地院執行第一次拍賣，一拍底價1億850萬元，拍賣所得將給付...

國慶影片誤植玉山 游淑慧：限制性招標水準？難以想像

雙十國慶，外交部製作一部6分鐘國慶影片，開頭標明「玉山主峰」空拍畫面，被山友指認誤植為瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面，影片...

【重磅快評】王定宇挺陳柏惟 是神救援或豬隊友？

基進黨立委陳柏惟罷免案升溫，新黨王炳忠、國民黨謝龍介公布陳柏惟參加中國主播徵選的音檔，有體育主播拍影片力挺陳柏惟，把罷免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。