斯卡羅導演指名想找拍片 陳時中推薦羅一鈞：顏值高

金鐘獎於昨天落幕，拍攝「斯卡羅」的名導演曹瑞原今年擔任金鐘獎評審主委，並在典禮最後壓軸頒發兩項大獎。有感於疫情肆虐，曹瑞原昨天於典禮感性指出，各位可以坐在這裡，都是因為背後有一個很強很強的團隊，也向衛福部長陳時中喊話，感謝部長的衛福部，「我下次真的很想找他們來拍片」，語畢引起全場熱情掌聲。

指揮中心例行記者會下午2時舉行，被問及拍片事宜，陳時中說，導演善意我們非常謝謝，但上午跟同事再談，坦言「我們都覺得請羅一鈞比較好啦」。

至於推派醫療應變組組長羅一鈞原因？陳時中則說，心中覺得很暖和，因為顏值、可看性都比較高，不用問也知道，未來要看羅一鈞個人意願，開玩笑說，「兼職要我准才行」，疫情大家輕鬆一下。