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江啟臣南部謝票 首站先吃這款高雄味充電

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
立委江啟臣今天以「充電再出發！ 勇敢面對艱鉅挑戰」為題發文，他說，今天起個大早要去高雄拜會、謝票，出發前安排空檔，好好吃頓「鄉民版米其林」- 丹丹漢堡。圖／翻攝自江啟臣臉書
立委江啟臣今天以「充電再出發！ 勇敢面對艱鉅挑戰」為題發文，他說，今天起個大早要去高雄拜會、謝票，出發前安排空檔，好好吃頓「鄉民版米其林」- 丹丹漢堡。圖／翻攝自江啟臣臉書

立委江啟臣尋求國民黨主席連任失利，他今天到高雄謝票，拜訪副議長陸淑美，下午高雄市玉皇宮參拜，也和幾名年輕黨代表座談交流意見。江低調謝票，沒發公開行程，僅在臉書透露人到高雄了。

高雄市有投票資格黨員含黃復興黨部在內有4萬5799人，高於台北市、新北市，黨員數在各縣市排行居冠。黨主席選舉高雄開票結果，朱立倫拿9992票，張亞中居次有9221票，江啟臣在高雄得票4345票、卓伯源405票。

此次黨主席改選，議長曾麗燕、議會黨團總召童燕珍等人表態挺朱立倫，副議長陸淑美投票前強調「只會遵從王金平院長意見」，據了解，前立法院長王金平所屬的白派這次挺江啟臣，江在高雄也獲得多位年輕世代議員支持。

江啟臣今天以「充電再出發！ 勇敢面對艱鉅挑戰」為題發文，他說，今天起個大早要去高雄拜會、謝票，出發前安排空檔，好好吃頓「鄉民版米其林」- 丹丹漢堡

江回顧17個月主席任內，高雄是他到訪最多次的縣市。他說，從堅拒政治追殺的罷韓、追悼許前議長、堅守市議會議長補選、大雨中陪同眉蓁掃街拜票，及罷免不適任的民意代表。高雄是他最有感情與回憶的城市，一次次的奮戰不懈，在高雄鄉親熱情鼓勵下，重整旗鼓、努力進前，將國民黨從谷底拉起，重拾人民的信任與支持。

緊繃選戰告一段落，江啟臣再度踏進南台灣，終於有機會放慢腳步解饞，品嘗他一直很想嘗嘗的丹丹漢堡。

江啟臣說，每到高雄行程滿滿，常在車上以便當裹腹充飢，再匆匆趕往下一個行程，沿途看到丹丹漢堡的招牌，很想嘗嘗，但行程太趕始終難如願。

江啟臣提到，上一回吃丹丹，是2018年11月間韓國瑜三山造勢最後一場活動，買了一個漢堡在高鐵站匆匆解饞，今天他點了肉羹加炸雞，高雄款美味讓他元氣滿滿，「南台灣天氣也如過往的熱情，讓人神清氣爽」。

「充電再出發！」江啟臣說，面對10月23日刪Q運動、1218全國公投日、2022縣市長選舉，及2024總統大選，藍營沒有悲觀權利，只有勇往直前的動力。

立委江啟臣今天以「充電再出發！ 勇敢面對艱鉅挑戰」為題發文，他說，今天起個大早要去高雄拜會、謝票，出發前安排空檔，好好吃頓「鄉民版米其林」- 丹丹漢堡。圖／翻攝自江啟臣臉書
立委江啟臣今天以「充電再出發！ 勇敢面對艱鉅挑戰」為題發文，他說，今天起個大早要去高雄拜會、謝票，出發前安排空檔，好好吃頓「鄉民版米其林」- 丹丹漢堡。圖／翻攝自江啟臣臉書

江啟臣 丹丹漢堡

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