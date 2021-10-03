罷免、支持陳柏惟力量集結 藍綠兩陣營紛搖旗振呼

罷免投票日倒數20天，國、民兩黨今的動作都相對擴大，國民黨不僅準主席朱立倫親征，北部、中部的民意代表也南下，而陳柏惟方面也舉辦「中台灣教授協會號召百位學者連署挺柏惟座談會」，小英之友會總會長李茂盛、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純、莊競程、林靜儀等人也都現身力挺。

國民黨準主席朱立倫上午到烏日公有市場掃街，除了刪Q領銜人楊文元、志工團長鄭伯其，台北市議員羅智強、鍾沛君、游淑慧和名嘴羅友志也一同參與。

羅智強、鍾沛君、游淑慧3位議員在掃街過程中說，罷免投票沒有候選人、號碼，只有同意與不同意，投開票所也如同選舉時一樣，會事先寄發投票通知單，所以請大家用平常心踴躍投票；也呼籲要讓陳柏惟這樣老是站在民意對立面的立委早日罷免下台，讓民眾再一次選擇的機會。

羅友志說，陳柏惟在立院的質詢荒腔走板、反對採購WHO認證的國際疫苗、支持萊豬進口，讓大家上街買菜時還要戰戰兢兢，既然陳柏惟不挺人民，那人民就要用挺罷免來下架陳柏惟。

立委莊競程則力挺陳柏惟，表示陳柏惟的出席率、審法案都是百分百，經常在高鐵上都是同一班車上遇到，國民黨發動罷免，說不出一個所以來，對努力打拚的年輕人，國民黨不該傾全黨之力來弄陳柏惟一個人，是大黨欺負小黨，只是報復性的罷免。