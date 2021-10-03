美要求半導體業者交機密數據 林為洲：蔡政府勿再裝睡

美國要求台積電等半導體業者提供供應鏈資料，國民黨立委林為洲今天表示，美國商務部長已違反中華民國「營業秘密法」，法務部應交檢察機關主動偵辦，呼籲蔡政府、經濟部、法務部，不要再裝睡。

經濟部則表示，所謂美方強迫台積電揭露美國客戶訊息及技術等論述，完全是政治操作假議題。

林為洲指出，客戶訂單數量、交期、庫存、生產計劃，是重要的營業秘密。外國自然人、法人違反，不屬告訴乃論。他表示，商務部長宣示，請業者自動提交資料，但若不配合，不惜動用「國防生產法」，強制要求提供，已達到「脅迫」的要件。

林為洲表示，不是新竹人，不知道台積電、半導體產業鏈對台灣的重要性，在台灣，還有哪一個產業，在量與質兩方面，都是貨真價實的世界第一？營業秘密的破口，一旦守不住，台灣的產業、人才將再一次的大出走，這關係著國家50年的興衰命運，是場大災難。

林為洲表示，他在此鄭重提出告發，請蔡政府、經濟部、法務部，不要再裝睡。