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罷免林昶佐衝二階連署綁公投 「清林散昶」卻爆內鬨

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員鍾小平(右一)居中協調兩個罷免無黨籍立委林昶佐的團隊合作，共同罷免林昶佐。不過其中一個由在地青年組成的「清林散昶」團隊卻傳出內鬨。記者黃義書／攝影
台北市議員鍾小平(右一)居中協調兩個罷免無黨籍立委林昶佐的團隊合作，共同罷免林昶佐。不過其中一個由在地青年組成的「清林散昶」團隊卻傳出內鬨。記者黃義書／攝影

台北市中正萬華選區無黨籍立委林昶佐罷免案，進入第二階段連署最後衝刺，但由在地青年組成的「清林散昶」團隊卻爆內鬨，「清林散昶」領銜人周世雄今天與鍾小平及另一個罷免林昶佐團體開合作記者會合作，「清林散昶」發起人高毓安卻發聲明痛斥，若罷免淪特定政治人物造勢、墊腳石，在地公民也不會接受。

兩個罷免林昶佐的團隊領銜人鄭大平與在地青年組成的「清林散昶」領銜人周世雄，今天上午在北市議員鍾小平居中協調下，由「清林散昶」周世雄將2500餘份罷免連署書交給鄭大平領銜人，象徵合作集中火力、團結為共同目標罷免林昶佐做最後連署衝刺。

不過「清林散昶」發起人兼發言人高毓安卻痛批，「清林散昶」認同罷免行動應集中火力。但如果罷免行動成為特定政治人物造勢、成為現任民代選立委的墊腳石，在地公民也不會接受。

高毓安表示，周世雄沒有經過團隊同意，就與另外一個罷免團體合作，「這與公民團體罷免林昶佐的初衷、立場背道而馳，在地居民不能接受」，目前「清林昶佐」團隊定調這屬於周世雄個人行為，但也因技術問題，因領銜人是周世雄，「清林昶佐」無法再送第二階段連署書，但不管誰成案，清林昶佐會持續在地方推動罷免林昶佐。

周世雄則表示，罷免林昶佐行動要團結，不知高毓安等人搞這個東西，居心何在？甚至懷疑他到底是誰派來的？甚至誰是領銜人都不會影響罷免，目標是只要衝到第三階段。

周世雄表示，目前罷免至於罷免的時程，目前衝第二階段連署最後階段，要罷免成案為第一要件，目前聯手規畫的時程規畫，希望將約2萬5千件連署數，最晚雙十連假前送件，才能趕在12月18日公投日綁罷免。

罷免 林昶佐 中火

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