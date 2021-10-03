影／朱立倫指陳柏惟3Q變「3零立委」 邀藍綠一起罷免

國民黨準主席朱立倫今天中午到台中謝票，他指出，陳柏惟「評鑑零顆星丶零結案丶零通過」，又贊成大麻合法化，他問蔡英文總統贊成陳柏惟所説大麻合法化嗎？他建議「藍綠一起罷免3零立委」。

陳柏惟受訪表示，他是立法院第二年輕的立委，年輕人本來就會做不同的嘗試與挑戰。國民黨亂槍打鳥，講出來的也不一定是事實，提案是零不是事實，難道沒有別的事情要做了嗎？台灣現在最重要的事情是防疫。

朱立倫指出，前幾天「口袋」國會評鑑，「3Q」陳柏惟拿下評鑑「0顆星」「0結案」「0通過」，「3Q」變成「3零」立委。

朱立倫指出，陳柏惟且還支持大麻合法化，台中市重視健康不願「用肺發電」沒想到在地立委竟然贊成「大麻合法化！」如果成真豈不讓所有的父母擔心？朱立倫問：這是一個什麼樣的立委？

朱立倫説，支持陳柏惟就是贊成大麻合法化隔空質問蔡英文總統「請問總統同意大麻合法化嗎？」他建議「 藍綠一起罷免陳柏惟」罷免長期漠視名意的立委。