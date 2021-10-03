口譯哥加入湧言會 王定宇：希望政治不只是權謀算計

駐美代表處前政治組組長趙怡翔近日加入民進黨派系湧言會，外界預估投入2022年台北市議員選戰，身兼湧言會召集人的民進黨立委王定宇指出，希望政治不只是權謀算計，應該讓年輕人有空間來關心自己的家園，發揮自己的強項，趙怡翔加入湧言會是相當正面的事情。

王定宇指出，湧言會是新的團體，著重在公共政策討論以及栽培新人，讓政治保持關心人民政策以及栽培新人促進新陳代謝， 秉持這個原則，在2022年提供一個平台讓年輕世代可以發揮，讓公共政策可以討論，在台灣各地不管是訓練或者是智庫的討論，以及很多年輕人加入，都證明湧言會這個方向是社會所需要的。

王定宇說， 趙怡翔是非常優秀年輕世代，在美國擔任政治組組長，對台美關係有相當大的幫助，在各大智庫也有一定知名度，趙從擔任記者一直到現在，在公共政策的領域上是他的強項，希望政治不只是權謀算計，應該搭載一個平台，讓年輕人有空間來關心自己的家園，發揮自己的強項，趙怡翔加入湧言會是相當正面的事情，樂見有更多的年輕世代，若需要平台、團隊支援，湧言會是個好的選擇。

趙怡翔昨天也上了湧言會成員、台北市議員阮昭雄的「早安台北節目」，趙怡翔坦言，在認真思考是否選舉的事情，最主要的是確定要能帶給鄉親什麼？帶來什麼願景理想？如果只是形象看板沒意義，要清楚論述可以帶來什麼改變，才能說服鄉親投給你是好選擇。

阮昭雄也在臉書盛讚，他與趙怡翔結緣是2016年共同主持小英總統勝選國際記者會，當時他是發言人，怡翔則因為流利的英文和緣投的外表，一戰成名，獲得「口譯哥」的稱號。過去兩年在美國有亮眼的外交成績，現在返台投入公共事務，相信趙怡翔的眼界會為地方注入更多能量。

湧言會成員指出，趙怡翔近期積極投入內部運作，在北市議員選戰，趙怡翔算是高知名度人物，相信在阮昭雄等「議員前輩」帶動下，有機會為民進黨、湧言會拿下一城。