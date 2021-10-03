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影／被批支持大麻合法化 陳柏惟：這個誤解一定很大

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
有媒體記者上午問陳柏惟「朱立倫說你主張大麻合法化有誤解嗎？」陳柏惟回答說：「這個誤解一定很大」。圖／陳柏惟提供
有媒體記者上午問陳柏惟「朱立倫說你主張大麻合法化有誤解嗎？」陳柏惟回答說：「這個誤解一定很大」。圖／陳柏惟提供

對於被國民黨主席朱立倫批評支持大麻合法化，以及是立法院的3零立委，立委陳柏惟上午反駁說，大麻合法化「這個誤解很大」，提案數零也不是事實，對認為這是「某種恐嚇式的罷免」。

有媒體記者上午問陳柏惟「朱立倫說你主張大麻合法化有誤解嗎？」陳柏惟回答說：「這個誤解一定很大」但他未進一步說明，接著隨即把話題轉至3零立委，並說「提案數零也不是事實」。

他也表示，現在大家訪問我都是在問其他人的事情，從這一陣子撲天蓋地的抹黑、這樣亂槍打鳥式的攻擊，受傷的是全體民眾，而每一天都要去辨別從他們口中吐出的東西是真的還是假的，像提案數零這個根本不是事實，「用反射神經想也知道」，立法院也都可以查；光澄清這個，事情都不用做了。

陳柏惟說，他們的目的就是要癱瘓一個現任立委在國會的表現，但就因為這樣的無差別式攻擊，所推動的制度或法案就被迫停下腳步，這難道是顏寬恒志工所想要看到選區的情況嗎？

他說，這是一場鬥爭，是一場有無限資產、龐大資源來打擊「青年參政、選區試圖翻新」甚至也是一種「政治宣示」，「我有25趴的票，以後你誰來當，我都可以把你換掉」是某種恐嚇式的罷免，對台灣的民主政治真的是好事情嗎？

陳柏惟 大麻 朱立倫

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