阿扁關注台積電進度 陳其邁：明年2月解除土汙列管
前總統陳水扁主持廣播節目今天專訪高雄市長陳其邁，節目後段，陳水扁問陳其邁「台積電投資高雄有確定了嗎？進度如何？」陳其邁沒完全鬆口，陳強調市府態度就是築巢引鳳做足準備，希望明年2月投資方看中的高煉廠基地土汙能解除列管。
台灣史上最大汙染規模的高雄煉油廠，即將迎來世界第一大半導體廠進駐，可望變身為6座晶圓廠，為促成這個局，高雄市長陳其邁及招商團隊使盡洪荒之力，以十倍速極限趕工整治場址，目標是讓台積高雄新廠明年6月動工，2023年底投產。
陳其邁說，雖然2018年他投入高雄市長落選，但他當行政院副院長時期，對橋頭科學園區不放棄，仍賣力為高雄設置橋頭科學園區打拚，高雄需要產業轉型，也沒想到「有一天我可能回高雄當市長」，不論誰當市長，高雄迫切需要轉型，包含環評、區段徵收、都市規畫等作業同步進行才能加速。
陳其邁也提到，全世界市場對半導體需求大，包括對車用晶片需求殷切等，常要慢1、2年交車，對投資方來說，如何盡快設廠增加產能非常重要。
為爭取台積電在高雄落腳，陳其邁頻頻跑台北奔走、說服，市府招商團隊多管齊下要解決設廠難題，企業設廠三大要素包含土地、水與電。高煉廠大規模汙染場址原本預計花17年才能完成整治，市府透過與中油簽訂行政契約代為處理，力拚2023年達陣。
陳其邁今天強調，高雄水、電穩定，高雄一年發電量500億度，只使用280億度、約56％，長期南電北送，電力要供應給在地大廠綽綽有餘，也會有專線專網規畫。透過伏流水、再生水等多元供水方式，能讓供水穩定無虞，都是高雄擁抱大廠進駐的利基。
高雄市議會定期會近日開議，台積電前進高雄成為質詢焦點。國民黨市議員黃紹庭曾在台積電任職，他指出，中油高煉廠土壤整治計畫充滿不確定性，台積電進駐恐有變數，擔心煮熟鴨子飛掉，陳其邁強調整治內容、進度，潛在投資方都很清楚。
陳其邁對台積電設廠投資案回覆一向謹慎，深怕影響互信會「破局」，一貫回應是設廠與否須由廠商宣布，避免提到「台積電」3字，日前藍營議員質詢他罕見使用「投資方」3字，展現對此案的掌握度，顯示相關布局日益成熟穩當。
另，陳水扁今天在節目中稱讚陳其邁防疫表現出色，滿意度高達83.5%，陳水扁問陳其邁，若是由他擔任中央指揮官，會不會做得比陳時中更好？陳其邁表示，陳時中表現做得很好，防疫已經奮戰1年多，就像橡皮筋拉得太緊，繃太久了，人也會過勞。
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