賴清德受邀哈佛學生會演說 提中國地緣政治威脅台灣

副總統賴清德應哈佛大學台灣學生會之邀，於昨日上午（美東時間1日晚間）發表「從民主防疫經驗談台灣未來發展」演說，他指出，未來在面對中國地緣政治的威脅、智慧時代的來臨及淨零碳排的挑戰，政府會全力以赴；他也向哈佛學弟妹招手，期盼更多不同世代、不同領域的人才持續投入，共同壯大台灣，讓台灣能夠成為一個更美好的國家。

賴清德在演說一開始就先向哈佛的學弟妹問候，他表示，非常感謝學弟妹的邀請，讓他有機會藉由跨海交流重溫舊夢，「此刻波士頓氣候應該很舒服，Park Harvard Yard中John Harvard雕像的鞋子不知是否更亮了？不瞞你們說，過去我每次經過，只要時間允許，都會順便幫它擦拭一下。」

賴清德說，回想當年決定到哈佛唸書，除了想要一圓在國際知名學府求學的夢想外，也希望在習得第三醫學復健、第二醫學醫療後，去補足第一醫學公共衛生的不足。「過程艱辛難免、但相當值得，因為在哈佛所見、所聞、所學，對我後來生涯，不管是抗SARS或是防疫，都有莫大幫助。」

賴清德分享過去21個月來台灣民主防疫的經驗，他表示，過去21個月來，台灣的防疫備受國際肯定。當其他國家陷入封城時，台灣人民比其他國家多500多天的正常生活。去年12月，彭博社公布全球防疫韌性排名，台灣高居第2名；今年3月，聯合國發布「2021世界幸福報告」，台灣第19名，歷年排行最佳，並蟬聯東亞最幸福快樂的國家。即使今年5月，台灣陷入本土社區感染的危機，確診人數大幅躍升至1萬6000人，死亡人數超過800人；但在政府與人民團結防疫下，包括在屏東出現的Delta變種病毒，也在短時間內獲得控制，這在全世界來說真的是相當難得。

賴清德也說，希望年輕下一代打造一個更好的台灣，但台灣未來的發展除了內政革新，也和其他國家一樣會面臨諸多國際性的挑戰，這些挑戰也將開啟新時代的來臨，包括中國地緣政治的威脅。他指出，原來世界各國預期只要中國經濟改善、人民收入提高，總有一天會朝自由、民主的價值靠攏，所以不斷向中國輸出資金、技術，讓中國成為「世界工廠」。未料這幾年中國崛起，卻反而帶給自由民主世界與日俱增的威脅，不僅高壓處理新疆維吾爾族與香港的民主運動，中國對台灣的軍事施壓、與國際空間的排擠更是變本加厲，而這也讓各國更加重視台海的和平與穩定。

賴清德說，第二項挑戰，是工業4.0啟動智慧時代的來臨。雖然台灣的ICT（資通訊）產業非常強，在研發半導體、5G通訊、人工智慧與物聯網等新興科技產品的能力上，也受到國際的肯定；不過，台灣仍應加強打造像矽谷一樣的創業環境，並且引進國際優秀的人才，充實台灣人才的需求，讓台灣成為下一個世代資訊科技的重要基地，提供年輕人結合軟硬體創新創業，打造台灣第二次經濟奇蹟。

賴清德也說，當然，如何和民主夥伴努力確保普世權利和民主價值，仍然是未來所有創新的核心，避免人工智慧技術侵犯個人隱私、踐踏公民自由、甚至淪為鎮壓少數民族的工具，恐怕更是未來在發展人工智慧新技術、新服務同時，必須念茲在茲的重要課題。

賴清德說，第三是2050淨零碳排的挑戰。相信大家都同意，氣候變遷危機對地球、對世界各國衝擊非常大，絕對不可輕忽。各國政府如果因應得宜，提出完整的國家政策藍圖，發揮領導力與執行力，絕對可以趁勢而起；蔡總統在今年4月22日世界地球日中，也宣示「2050淨零轉型是全世界的目標，也是台灣的目標」，台灣將如同全球多數國家，務實規畫邁向2050淨零排放的轉型路徑。在行政院的統籌下，正從「展綠、增氣、減煤、非核」，以及其他方面推動減碳。台灣的未來，需要大家一起投入。

賴清德也說，他特別藉這個機會，向各位哈佛的學弟妹招手，「無論你們的專業領域是什麼，無論你是從台灣前往美國唸書、還是早已落地生根的台美人，我們都非常歡迎大家將來學成之後，回台灣貢獻一己之力、一起壯大台灣，讓台灣能夠成為一個更美好的國家。」