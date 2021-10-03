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陳其邁30歲就從政 他謝謝陳水扁提攜
高雄市長陳其邁今接受前總統陳水扁廣播節目專訪，節目後兩人接受媒體聯訪，陳其邁表示，疫情後無法探問阿扁總統，但自己也一直與高雄市議員陳致中保持聯絡，了解阿扁總統的狀況。陳其邁也感謝，陳水扁執政時給年輕人許多機會。
陳水扁表示，自己與陳其邁是師兄、師弟的關係，主要是因為兩人有一個非常重要的連結就是陳其邁的父親陳哲男。陳哲男是自己執政時重要的左右手，看陳其邁目前施政滿意度很高，「我也覺得很驕傲」。
陳其邁連任的最大阻礙是不是柯文哲？陳水扁表示，只要市長把自己目前施政該做的事情都做好，這就是最好連任成功的本錢。陳其邁則表示，如同自己過去說的，現在的位置想另一個位置絕對是「穩死」，近年來台灣政壇的現象也確實如此。陳其邁說，自己會把自己高雄市長的工作做好，心中沒有選舉，全力衝刺市政才會讓市民有感，施政不分藍綠全力以赴。
針對防疫表現，陳其邁表示，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中做得很好，且非常辛苦。他認為，高雄市的疫情一直控制得宜，沒有任何一例院內感染，除了是地方與中央密切配合外，也是全體市民與醫護人員的付出。
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