陳其邁30歲就從政 他謝謝陳水扁提攜

高雄市長陳其邁今接受前總統陳水扁廣播節目專訪，節目後兩人接受媒體聯訪，陳其邁表示，疫情後無法探問阿扁總統，但自己也一直與高雄市議員陳致中保持聯絡，了解阿扁總統的狀況。陳其邁也感謝，陳水扁執政時給年輕人許多機會。

陳水扁表示，自己與陳其邁是師兄、師弟的關係，主要是因為兩人有一個非常重要的連結就是陳其邁的父親陳哲男。陳哲男是自己執政時重要的左右手，看陳其邁目前施政滿意度很高，「我也覺得很驕傲」。

陳其邁連任的最大阻礙是不是柯文哲？陳水扁表示，只要市長把自己目前施政該做的事情都做好，這就是最好連任成功的本錢。陳其邁則表示，如同自己過去說的，現在的位置想另一個位置絕對是「穩死」，近年來台灣政壇的現象也確實如此。陳其邁說，自己會把自己高雄市長的工作做好，心中沒有選舉，全力衝刺市政才會讓市民有感，施政不分藍綠全力以赴。