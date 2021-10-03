國慶影片誤植畫面 外交部：未來將精進製作品質

外交部國慶影片開頭標註「玉山主峰」的畫面，誤植成瑞士的阿彭策爾山區，外交部今表示，感謝民眾關注與提醒，未來將精進製作品質與內容；製作影片的電影公司也發道歉聲明，「希望社會大眾能原諒我們的失誤」。

外交部今指出，有關熱心民眾於2日反映，國慶影片「2021，台灣有你」的玉山主峰畫面疑似誤植，為避免任何誤會及加強辨識度，外交部已經替換其他不同的玉山主峰畫面，並於同一天完成全面更新國慶影片相關畫面，以及13種語言版本的影片。

外交部表示，誠摯感謝民眾對本年國慶影片的關注及熱心提醒，未來也會持續精進國慶影片的製作品質及內容，秉持積極任事、精益求精的精神，繼續製作介紹台灣壯麗山河及動人故事的影片，將台灣人民的聲音傳遞到世界每個角落。

阿賴耶電影有限公司今天發布道歉聲明指出，由於製作團隊在進行數量龐大的素材檔案管理時，因瑞士的Appenzell山區空拍影像與台灣玉山空拍影像兩支畫面極為相似，而將影片誤植，造成最後將誤植Appenzell山區的影片公開上線發表，呈現在民眾眼前。

該電影公司表示，在本片的製作過程中，外交部給了很大的創作空間並非常尊重其專業，然而卻因為一時的疏漏不察而導致這種錯誤，造成外交部的困擾，感到非常抱歉，謹此至上歉意，希望社會大眾能原諒我們的失誤，並抽空花一點時間觀賞，感受這部影片所希望傳達：「台灣是世界上一股良善力量」的台灣精神。

聲明並寫道，非常感謝熱心的台灣專業山友協助指出錯誤，其不僅能分辨出兩座山脈在相似素材中的差異，竟然還能辨識出遭誤植的是瑞士的Appenzell山脈，由此可見台灣作為山脈國家，山友們對山的熱愛與專業程度，也希望在政府「山林解禁」之後，全世界的山友能前來拜訪台灣的百岳。