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籲罷免陳柏惟 朱立倫：不但刪Q、刪零也是一場反毒戰爭

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
國民黨主席朱立倫上午到台中烏日參與罷免陳柏惟活動時，用手比出，不僅要刪Q，還要刪零立委。記者黃寅／攝影
國民黨主席朱立倫上午到台中烏日參與罷免陳柏惟活動時，用手比出，不僅要刪Q，還要刪零立委。記者黃寅／攝影

國民黨主席朱立倫上午到台中烏日參與罷免立法委員陳柏惟活動時，痛批陳柏惟在立法院的表現差，所以不僅要刪Q，還要刪零立委，因為陳柏惟經過評鑑，在立法院提案數、通過數統統掛零。而且，陳柏惟還支持通過大麻，這次的罷免也是一場反毒戰爭。

朱立倫說，罷免行動是在地民眾對於在立法院不能夠認真表現的立委的一次自發性行動，但其實他感覺應該不僅是刪Q行動而已，應該還是刪零行動。因為，在國會評鑑裡，拿到零顆星的就是陳柏惟，民進黨的劉建國是6顆星，陳是零顆星，請問民進黨的蔡主席和所有立委，這位零顆星立委是你們口中所謂表現好的嗎？

他說，陳柏惟不但是零顆星，還是零提案、零通過，這個3零立委「也不簡單」，在立法院待的這段時間「統統都是零」這是立法院正式的記錄，也是國會的評鑑。

另外，對所有台中的在地民眾來講，台中最辛苦的，就是「用肺發電」台中人最care、最關心的就是呼吸的健康，結果還出了一個立委，不但不關心我們用肺發電的事情，還主張要通過大麻合法化，所以今天不但是刪Q立委、刪零立委，而且是針對大麻、反毒的一個對決，希望所有的民眾、媽媽們能站出來，這是一場反毒的戰爭。

朱立倫也向蔡英文喊話，難道妳也贊成大麻合法化？不在乎年輕人或一般民眾的健康嗎？請蔡英文主席說清楚、講明白。

據了解，民間國會評鑑組織「口袋國會」第10屆立委第3會期立委評比出爐。台灣基進立委陳柏惟在此次評鑑中的全院評比中並未得到任何獎項，且在所屬國防外交委員會評比中僅獲得1顆星，提案數、通過數更是統統掛零。

對於下一步是否罷免另位立委林昶佐，朱立倫說目前以罷免陳柏惟為主，林昶佐部分待成案再說。

國民黨主席朱立倫上午到台中烏日參與罷免陳柏惟活動，痛批陳柏惟在立法院的表現差，所不僅要刪Q，還要刪零立委。記者黃寅／攝影
國民黨主席朱立倫上午到台中烏日參與罷免陳柏惟活動，痛批陳柏惟在立法院的表現差，所不僅要刪Q，還要刪零立委。記者黃寅／攝影

陳柏惟 立法院 罷免

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