時代力量民調：蔡英文滿意度56%、蘇貞昌49.5%
時代力量黨部今公布最新民調，5成6的民眾對於蔡英文總統上任以來的表現感到滿意，逾4成9的民眾對於行政院長蘇貞昌上任以來的表現感到滿意。黨主席陳椒華指出，可看到蘇貞昌的滿意度與總統差了很多，相關政策上還不符預期，行政院還有改善空間。
時代力量委託台灣指標調查研究股份有限公司民調，調查對象為台灣全國年滿20歲的一般民眾，採用市話調查方式，時間為9月23日到27日，共完成1069份有效樣本。
民調指出，對蔡總統就任以來的表現，非常滿意17.5%、還算滿意38.5%，整體滿意度達56％，不太滿意18%、非常不滿意19.4%。
對蘇貞昌的民調則顯示，非常滿意12.3%、還算滿意37.2%，滿意度49.5%，不太滿意20.4%、非常不滿意22.7％。
陳椒華說，從疫情發生以來，服務業、餐飲業收入減少很多，政府的紓困、房價降低等表現顯然不符預期 ，時代力量主張的囤房稅，但執政黨不願意作出有效修法，決策不夠公開透明，還有3＋11、疫苗，行政院都有改善空間。
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