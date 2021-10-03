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阿扁問若柯P來競爭連任有隱憂嗎？ 陳其邁這樣回

聯合報 / 記者王慧瑛林巧璉／高雄即時報導
前總統陳水扁主持廣播節目專訪高雄市長陳其邁，談市政、2022選戰、台積電來高雄設廠等話題。圖／翻攝自微微笑廣播直播畫面
前總統陳水扁主持廣播節目專訪高雄市長陳其邁，談市政、2022選戰、台積電來高雄設廠等話題。圖／翻攝自微微笑廣播直播畫面

高雄市長陳其邁今天接受前總統陳水扁廣播專訪，阿扁問陳其邁明年拚連任有無隱憂，「若柯文哲來競爭會有壓力嗎？」陳其邁說，最大敵人其實是自己，真心對待城市是好市長必備條件，他堅信「做就對了，要帶領高雄彎道超車、脫胎換骨」。

陳其邁提到，今年8月初連續大雨重創高雄山區，造成桃源區梅山等3里聯外道路中斷，救災、重建期間他至少到桃源區7次趟，很多人納悶問「原民區是藍營鐵票區，你在那得票不多，為何那麼拚？」

陳其邁說，高雄人栽培我，我很珍惜為市民服務機會，不管在當地有無選票、選票多寡，這是一種態度，當地國民黨籍區長、市議員都很有感受，國民黨議員賴文德曾在議會議事廳說「我這一票無法投給你，但我鼓勵我3個孩子投你」，這就是一種認同。

陳水扁問陳其邁，再1年多就要拚連任，有壓力嗎？陳其邁說，高雄要加緊前進才能和其他城市、另外五都競爭，他日夜都拚，希望施政不分藍綠，大力建設高雄。

陳其邁2018年競選高雄市長輸給國民黨對手韓國瑜，陳水扁問陳其邁「何時發現自己可能會輸？」陳其邁說，韓國瑜當時確實掀起一股旋風，他選輸就要有風度，落選談話上，拜託支持者要支持韓國瑜，希望藍綠能化解心結，城市才能向前行。

2020年6月韓國瑜遭罷免，同年8月市長補選，陳其邁贏回高雄江山，得票率68%，陳水扁對陳其邁說「老天爺是公平的，該還你的還是會還你」。

前總統陳水扁主持廣播節目專訪高雄市長陳其邁，談市政、2022選戰、台積電來高雄設廠等話題。圖／翻攝自微微笑廣播直播畫面
前總統陳水扁主持廣播節目專訪高雄市長陳其邁，談市政、2022選戰、台積電來高雄設廠等話題。圖／翻攝自微微笑廣播直播畫面
前總統陳水扁主持廣播節目專訪高雄市長陳其邁，談市政、2022選戰、台積電來高雄設廠等話題。圖／翻攝自微微笑廣播直播畫面
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陳其邁 韓國瑜 陳水扁

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