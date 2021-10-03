國慶影片玉山畫面誤植 外交部急修正

為慶祝國慶，外交部製作「2021，台灣有你」國慶影音短片，向國際社會介紹台灣，卻被山友發現，開頭標註「玉山主峰」的畫面，誤植成瑞士的阿彭策爾山區；外交部已修正並重新上架影片。

據民視新聞網報導，外交部製作的6分鐘國慶影片，影片開頭標明是「玉山主峰」的空拍畫面，卻誤用成瑞士知名的的阿彭策爾山區；民視記者接獲登山迷提醒，求證外交部，一查才發現，影片竟然鬧嚴重烏龍，外包廠商出包，誤用阿彭策爾的山區的空拍畫面，緊急要求改正。

外交部已上架新版影片，修正為真正的玉山主峰，不過外交部上月16日發布影片至今已有上萬點閱，且影片翻成中、英、日、法、德、俄、西班牙、義大利、阿拉伯、葡萄牙、印尼、越南、泰文等13種語文版，同步上掛外交部官方網站、臉書（FB）、Instagram及推特（Twitter）等社群媒體供國內外人士點閱瀏覽，另將提供我國駐外館處於國慶期間播放運用。

外交部9月16日發布的新聞稿指出，為慶祝110年國慶，外交部特別製作「2021，台灣有你」國慶影音短片；內有「健康台灣、抗疫有你」、「民主台灣、守護有你」、「創新台灣、共榮有你」及「文化台灣、傳承有你」四個單元，向國際社會介紹台灣在抗疫、民主外交、經濟及文化領域的成果與動人故事。

有網友看了此新聞後表示，跟護照一樣搞錯機場。台灣之前發行新版護照，被網友發現，誤用美國華府杜勒斯國際機場照片。