陳水扁讚他英雄出少年 陳其邁：先跑不一定先贏

高雄市長陳其邁今至微微笑廣播電台接受前總統陳水扁廣播節目「有夢上水」專訪，兩人聊起過去陳其邁在1995年競選高雄立法委員時，陳水扁助選的過程。陳水扁說，大家都說阿扁年紀輕輕就從政，但陳其邁一再創造台灣政壇歷史紀錄，「比阿扁更厲害」。陳其邁笑著說，先跑不一定先贏。

陳水扁說，自己34歲當立委，40歲擔任立法院民進黨黨團總幹事、43歲當選台北市長。陳其邁在30歲就選上立委、34歲當上立法院黨團幹事長，40歲代理高雄市長，阿扁稱讚陳其邁是「英雄出少年」。

兩人在專訪時也聊起陳其邁父親陳哲男，陳水扁提到，陳哲男過去本是國民黨，但後來被停權、開除；後來參加民進黨也遭開除。

陳哲男在2005年涉及高雄捷運泰勞案，陳水扁替陳哲男喊冤，陳哲男在一審、二審都獲判無罪，但在2009定讞無罪，但2005年就被民進黨開除，「應該還陳哲男公道」。陳其邁表示，因為父親年歲已高，現在大家都較少談到過去的事。

陳水扁回憶過去與陳哲男在台北市政府共事的歲月，扁說，陳哲男過去擔任台北市民政局長時，把市府服務櫃台從125公分高降爲70公分，推動公務員向民眾奉茶，微笑戶政在全台廣為被採用。

陳其邁也說，阿扁當台北市長時的許多政策也影響自己甚多，尤其是阿扁堅持以人為本，這次高雄市施打新冠肺炎疫苗時的政策也是這樣產生的。

陳其邁說，第一天施打時也有些狀況，但當天中午市府就馬上開會改善，「我一直跟團隊說如果是你自己的爸媽要打疫苗，你會怎麼服務他們？」市府以設身處地去為市民設想，才會推出長者搭計程車注射疫苗，也在現場準備椅子，專人帶位等，就是要讓長者受到妥善的服務。因此達到65歲以上市民疫苗施打滿意度高達95％。

兩人也聊到陳其邁在30歲當選最年輕的立委，陳水扁也親至高雄助選，扁問陳其邁，當時在造勢場合怎麼會用「師弟出馬」四大字？陳其邁表示，當時陳水扁擔任台北市長已是全台知名政治人物，希望藉由阿扁的推薦，也能為民服務。

陳水扁也感謝陳其邁在年輕時就推薦自己「第三條路線」，2000年陳水扁參選台灣總統選舉，提出新中間路線，陳其邁當時注意到歐洲的政治情勢，開始研究英國東尼‧布萊爾的第三條路線，並翻譯成書。陳其邁笑著說，當時年輕還是有在念書，也發現國際的情勢當時有很大的變化，自己的立委辦公室也因此成為讀書會。