快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳水扁讚他英雄出少年 陳其邁：先跑不一定先贏

聯合報 / 記者林巧璉王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／攝影
高雄市長陳其邁今接受前總統陳水扁廣播節目專訪。記者林巧璉／攝影

高雄市長陳其邁今至微微笑廣播電台接受前總統陳水扁廣播節目「有夢上水」專訪，兩人聊起過去陳其邁在1995年競選高雄立法委員時，陳水扁助選的過程。陳水扁說，大家都說阿扁年紀輕輕就從政，但陳其邁一再創造台灣政壇歷史紀錄，「比阿扁更厲害」。陳其邁笑著說，先跑不一定先贏。

陳水扁說，自己34歲當立委，40歲擔任立法院民進黨黨團總幹事、43歲當選台北市長。陳其邁在30歲就選上立委、34歲當上立法院黨團幹事長，40歲代理高雄市長，阿扁稱讚陳其邁是「英雄出少年」。

兩人在專訪時也聊起陳其邁父親陳哲男，陳水扁提到，陳哲男過去本是國民黨，但後來被停權、開除；後來參加民進黨也遭開除。

陳哲男在2005年涉及高雄捷運泰勞案，陳水扁替陳哲男喊冤，陳哲男在一審、二審都獲判無罪，但在2009定讞無罪，但2005年就被民進黨開除，「應該還陳哲男公道」。陳其邁表示，因為父親年歲已高，現在大家都較少談到過去的事。

陳水扁回憶過去與陳哲男在台北市政府共事的歲月，扁說，陳哲男過去擔任台北市民政局長時，把市府服務櫃台從125公分高降爲70公分，推動公務員向民眾奉茶，微笑戶政在全台廣為被採用。

陳其邁也說，阿扁當台北市長時的許多政策也影響自己甚多，尤其是阿扁堅持以人為本，這次高雄市施打新冠肺炎疫苗時的政策也是這樣產生的。

陳其邁說，第一天施打時也有些狀況，但當天中午市府就馬上開會改善，「我一直跟團隊說如果是你自己的爸媽要打疫苗，你會怎麼服務他們？」市府以設身處地去為市民設想，才會推出長者搭計程車注射疫苗，也在現場準備椅子，專人帶位等，就是要讓長者受到妥善的服務。因此達到65歲以上市民疫苗施打滿意度高達95％。

兩人也聊到陳其邁在30歲當選最年輕的立委，陳水扁也親至高雄助選，扁問陳其邁，當時在造勢場合怎麼會用「師弟出馬」四大字？陳其邁表示，當時陳水扁擔任台北市長已是全台知名政治人物，希望藉由阿扁的推薦，也能為民服務。

陳水扁也感謝陳其邁在年輕時就推薦自己「第三條路線」，2000年陳水扁參選台灣總統選舉，提出新中間路線，陳其邁當時注意到歐洲的政治情勢，開始研究英國東尼‧布萊爾的第三條路線，並翻譯成書。陳其邁笑著說，當時年輕還是有在念書，也發現國際的情勢當時有很大的變化，自己的立委辦公室也因此成為讀書會。

陳其邁 陳水扁 陳哲男

延伸閱讀

陳其邁：打造半導體聚落

岡山第二交流道終於要動工 最快2026年底通車

蘇貞昌加碼百億助橋科 陳其邁讚「最照顧高雄的院長」

影／高鐵42員工違規打莫德納第二劑 陳其邁：很不應該

相關新聞

朱立倫諷零提案遭陳柏惟反駁 朱辦：證據確鑿

國民黨主席當選人朱立倫今抨擊基進黨立委陳柏惟是零顆星、零提案、零通過的「3零立委」，陳柏認為「零提案」並非事實。朱立倫辦...

世大運被鬧場...柯文哲嚇到「六神無主」？陳佩琪批總統府放消息

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天又寫臉書，自爆柯文哲與民進黨綠營交手秘辛。陳佩琪說，當年世大運開幕，有記者報導場外抗議，柯文...

「口譯哥」趙怡翔宣布 投入2022台北市議員選戰

駐美代表處前政治組長趙怡翔今在臉書宣布，將投入台北市議員選舉，選區為大安、文山區，而該區現任議員阮昭雄幾乎同時間在臉書宣...

國民黨彰化縣黨部將拍賣 朱立倫：獲民眾支持就有資源

國民黨因付不出黨工薪資遭到提告，彰化縣黨部將在10月6日遭彰化地院執行第一次拍賣，一拍底價1億850萬元，拍賣所得將給付...

國慶影片誤植玉山 游淑慧：限制性招標水準？難以想像

雙十國慶，外交部製作一部6分鐘國慶影片，開頭標明「玉山主峰」空拍畫面，被山友指認誤植為瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面，影片...

【重磅快評】王定宇挺陳柏惟 是神救援或豬隊友？

基進黨立委陳柏惟罷免案升溫，新黨王炳忠、國民黨謝龍介公布陳柏惟參加中國主播徵選的音檔，有體育主播拍影片力挺陳柏惟，把罷免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。