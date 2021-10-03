影／外交部國慶影片出包 王定宇：不能接受的錯誤

外交部為110年國慶製作「2021，台灣有你」宣傳影片，但一開始的玉山空拍畫面，卻誤用瑞士阿彭策山區的畫面。民進黨立委王定宇今天指出，「這是一個不能接受的錯誤」，外交部該確實檢討內部稽核制度。

王定宇指出，外交部委託包商所製作的國慶影片，裡面竟然把台灣第一高峰、護國神山玉山影像錯用成瑞士的山，這是一個不能接受的錯誤，雖然已發現並要求外包商立即修正，但外交部代表是國家門面，製作的影像也是代表我們國家向外宣傳。

王定宇表示，外交部應該確實確切檢討內部稽核制度，也就是外包商做好的成品送到外交部之後，怎麼審查、審核，未來才不會犯下這種不應該犯下的廉價錯誤。

據悉，外交部的新版影片已重新上架，將錯誤畫面修正，但原版影片從9月16日迄今已破萬點閱，並有多國語言版本，也讓民眾大呼「丟臉丟到國外」。