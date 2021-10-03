快訊

太扯！台中某國中女師失控 教室爆走連續翻桌

三刀手新港奉天宮前砍人 警逮19歲共犯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／外交部國慶影片出包 王定宇：不能接受的錯誤

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨立委王定宇說，外交部委託包商所製作的國慶影片，裡面竟然把台灣第一高峰、護國神山玉山影像錯用成瑞士的山，這是一個不能接受的錯誤。圖／王定宇辦公室提供
民進黨立委王定宇說，外交部委託包商所製作的國慶影片，裡面竟然把台灣第一高峰、護國神山玉山影像錯用成瑞士的山，這是一個不能接受的錯誤。圖／王定宇辦公室提供

外交部為110年國慶製作「2021，台灣有你」宣傳影片，但一開始的玉山空拍畫面，卻誤用瑞士阿彭策山區的畫面。民進黨立委王定宇今天指出，「這是一個不能接受的錯誤」，外交部該確實檢討內部稽核制度。

王定宇指出，外交部委託包商所製作的國慶影片，裡面竟然把台灣第一高峰、護國神山玉山影像錯用成瑞士的山，這是一個不能接受的錯誤，雖然已發現並要求外包商立即修正，但外交部代表是國家門面，製作的影像也是代表我們國家向外宣傳。

王定宇表示，外交部應該確實確切檢討內部稽核制度，也就是外包商做好的成品送到外交部之後，怎麼審查、審核，未來才不會犯下這種不應該犯下的廉價錯誤。

據悉，外交部的新版影片已重新上架，將錯誤畫面修正，但原版影片從9月16日迄今已破萬點閱，並有多國語言版本，也讓民眾大呼「丟臉丟到國外」。

外交部 王定宇 瑞士

延伸閱讀

發言人被王定宇扣紅帽子 柯文哲酸：房租交了沒？

轉述意見遭王定宇扣紅帽子 楊寶楨：無限上綱抹紅

習近平賀電「中華民國」消失！ 王定宇酸朱立倫：換乖寶寶貼紙

影／向WTO提控訴 王定宇：彰顯台灣、中國互不隸屬

相關新聞

朱立倫諷零提案遭陳柏惟反駁 朱辦：證據確鑿

國民黨主席當選人朱立倫今抨擊基進黨立委陳柏惟是零顆星、零提案、零通過的「3零立委」，陳柏認為「零提案」並非事實。朱立倫辦...

世大運被鬧場...柯文哲嚇到「六神無主」？陳佩琪批總統府放消息

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天又寫臉書，自爆柯文哲與民進黨綠營交手秘辛。陳佩琪說，當年世大運開幕，有記者報導場外抗議，柯文...

「口譯哥」趙怡翔宣布 投入2022台北市議員選戰

駐美代表處前政治組長趙怡翔今在臉書宣布，將投入台北市議員選舉，選區為大安、文山區，而該區現任議員阮昭雄幾乎同時間在臉書宣...

國民黨彰化縣黨部將拍賣 朱立倫：獲民眾支持就有資源

國民黨因付不出黨工薪資遭到提告，彰化縣黨部將在10月6日遭彰化地院執行第一次拍賣，一拍底價1億850萬元，拍賣所得將給付...

國慶影片誤植玉山 游淑慧：限制性招標水準？難以想像

雙十國慶，外交部製作一部6分鐘國慶影片，開頭標明「玉山主峰」空拍畫面，被山友指認誤植為瑞士阿彭策爾州謝弗勒山區畫面，影片...

【重磅快評】王定宇挺陳柏惟 是神救援或豬隊友？

基進黨立委陳柏惟罷免案升溫，新黨王炳忠、國民黨謝龍介公布陳柏惟參加中國主播徵選的音檔，有體育主播拍影片力挺陳柏惟，把罷免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。