數位諸葛亮恐成絕響 朱立倫：黨新秘書長人選曾任立委

國民黨主席當選人朱立倫周二就任，將公布一級黨務主管人事。被視為「朱家軍」一員的立委林奕華，確定也將兼任黨職。知情人士表示，目前除黨副秘書長外，主導黨未來青年培訓的革命實踐研究院院長也是林可能職務，人事待朱拍板。

知情人士表示，朱立倫競選黨主席時政見之一是要推動「青年儲備幹部計畫」，革實院院長人選就須具備實踐該計畫能力；林奕華確定會獲邀兼任具主掌青年事務的黨務人事，參與「青年儲備幹部計畫」，只是最後職務要看朱最後怎麼安排。

此外，朱立倫昨天與黨籍立委餐敘過程，允諾未來不僅黨團前任總召是黨當然副秘書長之一，黨務主管很多也「會有立委經驗」。與會人士透露，朱在會中，還提及未來黨秘書長與智庫執行長都要有曾任立委經驗。

與會人士轉述，朱立倫強調未來黨部、黨團、智庫絕對是三合一同步作業，黨秘書長與智庫執行長由具曾任立委背景人選出任，也才能讓黨中央與黨團才能更緊密結合，運作才會更順暢。

目前傳出的黨秘書長可能人選中，台東縣前縣長黃健庭，過去就曾任立委，還曾在立院與朱立倫擔任同事。

此外，前主席江啟臣任內以指定任務編組方式增設的「數位科技部」，知情人士說，待考量屬二級單位的新媒體部主任人選時，會一併決定數位科技長（數位諸葛亮）職位去留，目前傾向整併、回歸原本新媒體部統一運作就好，但仍規劃中。

對於朱陣營內部傳出，青年幕僚將接掌組發會下的青年部與婦女部。知情人士說，與大陸部、國際部概念相同，朱立倫會希望相關單位主管要有相當社會經驗，具備為黨擴大社會支持能力，才能讓黨與社會接軌，人選要具一定社會威望。

但知情人士強調，朱立倫周二可望僅先宣布秘書長、組發會、文傳會、行管會、革實院等一級黨務主管，以及黃復興黨部主委人事。至於二級單位人事，不在這波公布名單中。

目前朱立倫較確定的未來黨務人事，包含黃復興黨部主委由海陸退役上將季麟連出任，行管會主委由主席選舉前傳出請辭的邱大展留任。