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影／罷免案白熱化！3Q曾應徵大陸主播？引雙方攻防
台中第二選區台灣基進立委3Q陳柏惟罷免案10月23日登場，外傳陳柏惟曾應徵大陸主播引起雙方陣營攻防。
國民黨台南市議員謝龍介今天到台中當「刪Q」志工聽聞媒體詢問有關外傳陳柏惟曾應徵大陸主播一事後撂台語說，「原來他早就跟大陸山盟海誓，現在說阿共會歹勢，惡魔假書生就是這款」；體育主播「啾啾麥」陳宏宜以影片力挺陳柏惟說，陳柏惟被抹黑參加中國主播徵選，謝龍介所言是毫無邏輯的抹黑，他無法接受柏惟被這樣鋪天蓋地欺負，因此決定出來發聲澄清、「挺3Q、反罷免」。
謝龍介指出，陳柏惟真的去過大陸應徵主播？真的？假的？路頭路尾遇到他沒有先問看看，各位鄉親眼睛要擦亮，馬步要站穩，像這樣一塊碗蓋好幾個白賊，現在「龜腳」伸很多腳出來，不但欺騙選票，而且也欺騙鄉親的感情，所以選民要用選票讓陳反省。
陳柏惟今天在臉書分享一段由陳宏宜所拍攝的影片。陳宏宜在影片中指出，近日流傳一段陳柏惟用華語播報紐約洋基比賽的錄音檔，被抹黑成陳柏惟2011年參加中國主播徵選的音檔。對體育稍有概念邏輯的人應該知道，棒球在中國的市場並不大，如果是應徵中國主播，應選擇播報足球，並提到當年他和陳柏惟一起參加台灣的ESPN衛視體育台Dream Job體育主播徵選，他還得到體育主播一職。
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