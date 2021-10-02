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影／罷免案白熱化！3Q曾應徵大陸主播？引雙方攻防

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨台南市議員謝龍介今天聽聞媒體詢問有關外傳陳柏惟曾應徵大陸主播一事後說，「原來他早就跟大陸山盟海誓，現在說阿共會歹勢，惡魔假書生就是這款」。記者趙容萱／攝影
國民黨台南市議員謝龍介今天聽聞媒體詢問有關外傳陳柏惟曾應徵大陸主播一事後說，「原來他早就跟大陸山盟海誓，現在說阿共會歹勢，惡魔假書生就是這款」。記者趙容萱／攝影

台中第二選區台灣基進立委3Q陳柏惟罷免案10月23日登場，外傳陳柏惟曾應徵大陸主播引起雙方陣營攻防。

國民黨台南市議員謝龍介今天到台中當「刪Q」志工聽聞媒體詢問有關外傳陳柏惟曾應徵大陸主播一事後撂台語說，「原來他早就跟大陸山盟海誓，現在說阿共會歹勢，惡魔假書生就是這款」；體育主播「啾啾麥」陳宏宜以影片力挺陳柏惟說，陳柏惟被抹黑參加中國主播徵選，謝龍介所言是毫無邏輯的抹黑，他無法接受柏惟被這樣鋪天蓋地欺負，因此決定出來發聲澄清、「挺3Q、反罷免」。

謝龍介指出，陳柏惟真的去過大陸應徵主播？真的？假的？路頭路尾遇到他沒有先問看看，各位鄉親眼睛要擦亮，馬步要站穩，像這樣一塊碗蓋好幾個白賊，現在「龜腳」伸很多腳出來，不但欺騙選票，而且也欺騙鄉親的感情，所以選民要用選票讓陳反省。

陳柏惟今天在臉書分享一段由陳宏宜所拍攝的影片。陳宏宜在影片中指出，近日流傳一段陳柏惟用華語播報紐約洋基比賽的錄音檔，被抹黑成陳柏惟2011年參加中國主播徵選的音檔。對體育稍有概念邏輯的人應該知道，棒球在中國的市場並不大，如果是應徵中國主播，應選擇播報足球，並提到當年他和陳柏惟一起參加台灣的ESPN衛視體育台Dream Job體育主播徵選，他還得到體育主播一職。

陳柏惟 主播 體育

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