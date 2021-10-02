加強與黨團連結 朱立倫：黨團前總召當然成黨副祕書長

國民黨主席當選人朱立倫晚間與立院國民黨團立委餐敘，對未來黨與黨團、智庫間合作凝聚共識。朱表示，將來除黨團總召是黨政策會執行長外，前一任總召也將直接擔任黨副祕書長之一，協助現任總召，這樣黨與黨團就能溝通非常密切。

朱立倫也提到，黨團與智庫連結部分，現在由黨團首席副書記長兼任智庫副執行長，將來或許也可以更密切聯繫在一起，加強智庫與黨團作業完全同步，將來黨部、黨團、智庫絕對是三合一同步作業。

朱立倫說，他也是立委出身，將來黨務主要幹部「很多會有立委經驗」，也都會與立法委員密切配合。

朱立倫強調，立院黨團所有工作都以站在民意做為最主要依歸，對於民眾關心的所有民生議題一定堅持到底，對民眾荷包一定看緊，對於最近大家最關心的防疫失策部分，一定監督到底。

對於近日國民黨團在立院焦土立院，朱立倫說，如果執政黨能夠理性、誠懇的面對民眾，有錯願意誠懇道歉，作為在野黨絕對願意理性面對；如果今天做的不好又這麼鴨霸、傲慢，不願意認錯，這樣就必須強力抗爭。