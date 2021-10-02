明刪Q街頭宣講 朱立倫：陳柏惟每天搞統獨好奇怪喔

罷免基進黨立委陳柏惟案23日投票，國民黨主席當選人朱立倫明天將前往台中進行「刪Q街頭宣講」。朱今表示，陳長期以來只搞政治鬥爭、意識形態，好奇怪喔，怎麼會在台中那個地區每天搞統獨，卻對民眾關心的民生議題置若罔聞。

朱立倫批評，陳柏惟不管在立法院、中央或地方，都不能夠真正反映民意，每一天都只是想要靠政治護身符，搞所謂的意識形態，這些都不是民眾之福；對於違反民意、不適任的立法委員，台中市民應把他罷免掉。

朱立倫舉例，對民眾最關心的食安問題、開放萊豬、疫苗問題、紓困問題、台中地區大家最關心的呼吸健康與空汙問題，陳柏惟的立場到底是什麼？有代表民眾發聲？「刪Q」能否成功，關鍵在於台中市民仍否容忍這樣不適任的立委。