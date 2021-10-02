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加速就戰鬥位置 朱立倫：未來黨部、黨團與智庫三合一

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席當選人朱立倫下周二就任，後續如何與「最前線」的立院黨團合作受關注。繼中常委周一晚間主動邀約朱餐敘，黨團也跟進主動出擊，晚間做東邀朱餐敘，討論黨團未來如何與黨中央聯合作戰。記者周志豪／攝影
國民黨主席當選人朱立倫下周二就任，後續如何與「最前線」的立院黨團合作受關注。繼中常委周一晚間主動邀約朱餐敘，黨團也跟進主動出擊，晚間做東邀朱餐敘，討論黨團未來如何與黨中央聯合作戰。記者周志豪／攝影

國民黨主席當選人朱立倫下周二就任，後續如何與「最前線」的立院黨團合作受關注。繼中常委周一晚間主動邀約朱餐敘，黨團也跟進主動出擊，晚間做東邀朱餐敘，討論黨團未來如何與黨中央聯合作戰。

國民黨團總召費鴻泰表示，在野黨必須結合所有可結合力量，安排黨團成員與朱立倫餐敘，目的要讓朱立倫能與黨團結合作戰，增加戰力，要盡速就戰鬥崗位。

朱立倫則說，他也擔任過立法委員，幾乎這每一位立法委員都是我的老朋友、好朋友，將來就是中央黨部跟黨團、智庫三合一一體，所有攻防策略一定是一體的。

朱立倫也預告，未來包含黨中央、與國民黨智庫都會重整，都會把他們連結在一起。對於現有由黨中央、黨團與智庫組成的三方平台機制，朱說，未來將不只是三方平台，而會幾乎是三合一。

今天餐敘由黨團總召費鴻泰發起，以黨團名義邀約，除三長（費鴻泰、書記長陳玉珍、副書記長萬美玲）與副書記長（李德維、洪孟楷、謝衣鳯、鄭正鈐）等幹部出席外，立委賴士葆、林為洲、曾銘宗、鄭麗文也受邀出席。

費鴻泰表示，考量當前疫情限制，餐廳能容許的用餐人流能量有限，黨團與朱立倫餐敘將分成3至4個梯次，以一桌可以坐下的規模，也就是一次約10人上下，在二、三周內完成餐敘，朱上任後，也會邀朱到黨團大會座談，溝通治黨理念。

黨團人士表示，目前黨中央與黨團偕同作戰能力有落差，黨團與中央黨部、智庫連線也不是對接的很好，隨著新黨主席上任，應該有些調整；今天餐敘除讓黨團成員與朱立倫熟悉，主要還是要了解朱對就任後，希望黨團與黨中央如何分工。

黨團幹部舉例，像是要發起議題攻擊，黨團跟文傳會與新媒體部未來要如何合作？智庫要如何作後勤配合？是否重啟三方平台？都是今天要討論的議題。黨團幹部認為，智庫未來就應該適度換血，改變後勤思維，提升攻防戰力。

知情人士說，立院黨團雖是黨攻擊發起最前線，但未來朱立倫上任後，在攻防議題發動上，與黨中央間主動地位優先順序、黨團在前線戰鬥黨中央如何提供後勤、智庫角色，以及朱對目前黨團攻防表現看法，今天餐會上也會交換意見。

朱立倫 費鴻泰

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