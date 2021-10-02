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發言人被王定宇扣紅帽子 柯文哲酸：房租交了沒？

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨主席、台北市長柯文哲。圖／民眾黨提供
民眾黨主席、台北市長柯文哲。圖／民眾黨提供

民眾黨發言人楊寶楨日前在節目上轉述在中國工作的台灣朋友觀察表示，「民進黨政客很怕統一後被清算」，引發民進黨立委王定宇反嗆無知、可笑，王定宇更以楊寶楨個人經歷影射其曾在中國工作過的「紅色」背景。台北市長、民眾黨主席柯文哲今天表示，「王定宇在打啊？我比較關心他房租交了沒」。

柯文哲今天出席民眾黨舉辦的台港關係論壇首訪時表示，覆巢之下無完卵，台灣還是同島一命，這沒有誰被清算、不被清算的問題，真的事情來，也沒人逃得掉。柯也說，其實也不用抓住一句話追打。

至於今天舉辦台港關係論壇，是否擔心觸碰中國紅線？柯文哲表示，「我們不是每天都在踩他的紅線？也不能說你畫一條線，我踩了就是紅線」。柯說，兩岸要互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作，最重要是互相諒解。

柯文哲 王定宇 民眾黨

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