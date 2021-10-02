影／罷免案白熱化！在地青年挺「 3Q」陳柏惟哭了

台中第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案白熱化，陳柏惟支持者在地青年志工沙鹿陳姓律師，以及烏日女婿Freddy藥師等近百人在台中成立「挺Q大隊」，令特地到場感謝支持者的陳柏惟當場感動落淚。他說，國民黨現在是傾全黨之力「全黨攻擊一人、全家打一人」，這是一場真實與謊言的選舉，相信選民有智慧能辨別。他希望台灣社會報復性的罷免可以到他為止。

陳柏惟對支持者力挺很感動，待支持者一一發表完後，現身對支持說「你以後不亂話，不然我會哭得很慘」。他哽咽的說，從當選的第一天起，他答應鄉親一定會認真努力，無論在中央還是地方都要用兩倍的力打拚。

陳柏惟指出，陸續有許多支持者對於罷免方用抹黑造謠的方式感到不滿，如今近一周內，每天都有數十名政治人物攻擊他，國民黨更傾全黨之力在選區大打烏賊戰，以「全黨攻擊一人、全家打一人」來糟蹋，他的支持者因此忍不下這口氣，站出來全力相挺。