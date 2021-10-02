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影／罷免案白熱化！在地青年挺「 3Q」陳柏惟哭了
台中第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案白熱化，陳柏惟支持者在地青年志工沙鹿陳姓律師，以及烏日女婿Freddy藥師等近百人在台中成立「挺Q大隊」，令特地到場感謝支持者的陳柏惟當場感動落淚。他說，國民黨現在是傾全黨之力「全黨攻擊一人、全家打一人」，這是一場真實與謊言的選舉，相信選民有智慧能辨別。他希望台灣社會報復性的罷免可以到他為止。
陳柏惟對支持者力挺很感動，待支持者一一發表完後，現身對支持說「你以後不亂話，不然我會哭得很慘」。他哽咽的說，從當選的第一天起，他答應鄉親一定會認真努力，無論在中央還是地方都要用兩倍的力打拚。
陳柏惟指出，陸續有許多支持者對於罷免方用抹黑造謠的方式感到不滿，如今近一周內，每天都有數十名政治人物攻擊他，國民黨更傾全黨之力在選區大打烏賊戰，以「全黨攻擊一人、全家打一人」來糟蹋，他的支持者因此忍不下這口氣，站出來全力相挺。
陳柏惟說明，他要跟大家說聲抱歉，是他與團隊做得不夠多才讓大家擔心。他要感謝支持者相挺，這場選舉罷免戰不是欺負他個人或團隊，而是欺負當初投票給他的選民，這是一場真實與謊言的選舉，相信選民有智慧能辨別。他希望台灣社會報復性的罷免可以到他為止，真心感謝志工們勇敢站出來給他勇氣，他會繼續在中央與地方加倍認真的打拚。
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