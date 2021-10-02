朱立倫台東感恩茶會 外傳將接黨秘書長的黃健庭未現身

國民黨主席當選人朱立倫今天下午到台東辦感恩茶會，受到黨員熱情歡迎，原本大家猜前縣長黃健庭會陪同出席，卻未現身會場，反倒是前縣長吳俊立意外出現，還被朱請上座上賓。朱說：「秘書長一職，下週二就職典禮就會公布」。

朱立倫說，上星期六黨主席選舉投完票後，他只有開心一分鐘，接下來就是國民黨團結的開始，面對多個挑戰，有12月23日3Q罷免案和年底公投案，尤其是明年底的地方選舉，國民黨一定要團結全面勝選，這樣才有2024年的勝利。

國民黨主席選舉上周六結束，當選人朱立倫今天安排感恩茶會，首站來到花東地區，上午場在花蓮，下午場則到台東。包括縣長饒慶鈴、議長吳秀華、立委廖國棟和黨籍縣議員，以及各級黨幹部、黨員出席與會。

而外傳準備接黨中央秘書長一職的黃健庭則未陪同朱出席會場，反倒是活動進行一半，前縣長吳俊立現身，朱立倫致詞看到立刻向現場人員介紹，並邀請吳坐上主席桌旁。朱說，吳在他選黨主席時，幫忙拉票跑很多地方，包含吳的故鄉台南，他真的要感謝吳。

他說，「黨就是一個大家庭，有兄弟姊妹，一個大家庭難免彼此有意見不同的時候，但都是國父孫中山的信徒，是蔣經國的傳人，大家永遠團結一致」。而這句話似乎代表吳目前雖是無黨籍身分，但永遠是國民黨的一份子。