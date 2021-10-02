拚下屆屏東縣長黨內初選 鍾佳濱回參選國代地憶當年

民進黨籍屏東縣長潘孟安明年底2任屆滿，民進黨縣市長黨內提名初選明年4月登場，呈現屏東縣3名立委鍾佳濱、莊瑞雄和周春米3人互搶局面；在前縣長曹啟鴻任內擔任副縣長的鍾佳濱，2任立委選舉的選區都在屏北，他繼上月在屏南設枋寮聯絡處，今天再重回25年前參選國代的設籍地林邊鄉設聯絡處，往下屆屏東縣長黨內初選邁進，前縣長曹啟鴻到場力挺。

鍾佳濱在戒嚴時期擔任台大學運領袖，1986年任省議員曹啟鴻助理，獲曹推薦接棒參選屏東縣南區國大代表，打著「選國代，廢國代」為訴求如願當選，當選後參與「全民廢國大，苦行救台灣」，擔任「環島苦行隊」領軍；當年鍾佳濱參選戶籍地在林邊鄉永樂村中林路曹啟鴻家中，這次林邊聯絡處也設在同一條路上；他說，當年國大參選經驗，成為3縣長初選角逐者中唯一兼具屏北、屏南參選經驗者。

出身林邊的曹啟鴻說，林邊即是民主聖地，40年前陳少廷開出國會全面改造第一槍，與國民黨學者周道濟在台大禮堂辯論，此後立委、國大逐步增額並全面改選，25年前鍾佳濱在林邊出發「選國大，廢國大」，他辧到了，今天他在林邊再度出發參加縣長初選，特別具有意義。

鍾佳濱回憶當年非常克難的競選國代，拿飼料袋當競選旗幟，而當年的競選主軸就是「選國代，廢國代」，「不是當國代，是要當垃圾袋」，現在看到當年的競選政見，大多數都已實現，這要歸功於眾多民主伙伴的努力；強調選舉是一時的，建設是長久的，他雖起步較慢，但相信鄉親的智慧，一定能選出最佳的人選擔任下屆屏東縣長。