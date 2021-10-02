快訊

不斷更新／Darren「我的婆婆」奪男配 金鐘得獎名單看這裡

談台港關係 柯文哲：其他政黨只拿來選舉操作

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲。 本報資料照片
民眾黨主席柯文哲。 本報資料照片

台灣民眾黨今舉行「香港政經局勢與台港關係」論壇。民眾黨主席柯文哲致詞表示，去年總統大選，香港反送中運動引發的「芒果乾」決定選戰結果，不同於其他政黨只拿來當成選舉的政治操作，台北市政府、民眾黨立委關心香港局勢的改變，基於務實立場吸引人才，同時提升台灣的競爭力。

柯文哲指出，香港反送中運動自2019年6月爆發以來已超過2年，他身為台北市長及在野黨黨主席，最關心的就是台北市的因應策略，北市府也成立專案小組，針對如何吸引香港專業人士來台及台北市應對香港地位改變等議題研擬對策，民眾黨立委也就香港社會與人權問題、以及港人來台的相關權益，提出政策建議。

柯文哲表示，關心香港情勢、協助來台港人，是民眾黨目前對香港問題的基本態度，香港的反送中事件引發全球關注，不僅影響香港作為亞洲金融中心的地位，也連帶牽動區域內各國角色的分工與調整，甚至成為美中兩強在亞太地區競爭角力的焦點之一。

柯文哲說，2020台灣總統大選，香港反送中運動引發的「芒果乾」效應，是決定選戰結果的關鍵因素，不同於其他政黨只把香港議題當作選舉的政治操作，台北市政府與民眾黨立委關心的是香港局勢的改變與香港民眾的處境，並基於務實的立場，把握機會吸引人才及提升台灣的競爭力。

香港 台灣民眾黨 北市 柯文哲

延伸閱讀

公園開放首日視察被孩童認出 柯文哲：才3歲就認識我？

憂雙城論壇「被抹紅」 柯文哲：辦不辦是頭痛問題

北市開打流感疫苗 柯文哲：備71萬劑比往年多

戴「同胞須團結」口罩 柯文哲打四價流感疫苗

相關新聞

加強與黨團連結 朱立倫：黨團前總召當然成黨副祕書長

國民黨主席當選人朱立倫晚間與立院國民黨團立委餐敘，對未來黨與黨團、智庫間合作凝聚共識。朱表示，將來除黨團總召是黨政策會執...

明刪Q街頭宣講 朱立倫：陳柏惟每天搞統獨好奇怪喔

罷免基進黨立委陳柏惟案23日投票，國民黨主席當選人朱立倫明天將前往台中進行「刪Q街頭宣講」。朱今表示，陳長期以來只搞政治...

曾企圖「投奔敵營」 深藍批黃健庭任國民黨秘書長適格性

國民黨主席當選人朱立倫未來黨務人事逐漸浮上檯面，外傳將接秘書長的黃健庭，卻因曾「企圖」投奔「敵營」任監察院副院長，201...

加速就戰鬥位置 朱立倫：未來黨部、黨團與智庫三合一

國民黨主席當選人朱立倫下周二就任，後續如何與「最前線」的立院黨團合作受關注。繼中常委周一晚間主動邀約朱餐敘，黨團也跟進主...

影／「刪Q」陳柏維罷免投票倒數 馬英九：這是人民的權力

國際蘭馨交流協會今天慶祝全球百週年暨台灣專區30週年，下午捐贈台中市政府6輛復康巴士，晚間舉辦「蘭馨耕情、處處有愛、人民...

發言人被王定宇扣紅帽子 柯文哲酸：房租交了沒？

民眾黨發言人楊寶楨日前在節目上轉述在中國工作的台灣朋友觀察表示，「民進黨政客很怕統一後被清算」，引發民進黨立委王定宇反嗆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。