朱、侯不同調？侯友宜：沒有不同調只要大家方向一致

藍委立院杯葛議事，新北市長侯友宜希望大家就事論事，理性解決問題，國民黨新主席朱立倫要全面戰鬥，外界解讀朱侯不同調。侯友宜今天上午表示，沒有不同調，最重要是大家都是有一個共同的想法，都是為人民為國家來做事，只要大家的方向一致，大家還是可以讓台灣更加團結，解決問題才是人民之福。

新北市長侯友宜今天上午到汐止視察紙風車倉庫時，媒體詢問市長是否和國民黨新主席朱立倫不同調？侯友宜說，最重要是大家都是有一個共同的想法，都是為人民為國家來做事，只要大家的方向一致，大家還是可以讓台灣更加團結，解決問題才是人民之福。

至於藍委在立法院杯葛的問題，侯友宜表示，每一次不管在議題場合裡面，都很期待大家就事論事，每一個人出來都是為了人民為了國家做事。面對不一樣的議題，也許有不同的意見，但終究要把問題解決。面對問題要了解問題的所在，大家把問題說清楚。

侯友宜指出，如果有錯大家就承認，共同惜福往前走；只要是對的，大家都要團結一致朝對的方向來做，凡事就事論事，把事情面對面做解決，大家能共創團結，一起帶動國家來來的繁榮和興盛。