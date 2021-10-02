轉述意見遭王定宇扣紅帽子 楊寶楨：無限上綱抹紅

民眾黨發言人楊寶楨日前在節目上轉述在中國工作的台灣朋友觀察表示，「民進黨政客很怕統一後被清算」，引發民進黨立委王定宇反嗆無知、可笑，王定宇更以楊寶楨個人經歷影射其曾在中國工作過的「紅色」背景。楊寶楨今天表示，非常不樂見台灣的現狀被破壞，更不認同這樣的想法，王定宇無限上綱到一再拿自己過去的經歷抹紅，真的大可不必。

楊寶楨指出，這並不是自己的個人立場，更無涉民眾黨，自己在節目中有說明，是分享她所聽到「在中國工作的台灣朋友的觀察和想法」，誒非常不樂見台灣的現狀被破壞，更不認同這樣的想法。

楊寶楨說，但為何會舉這樣的說法當例子，主要也是反應中國工作的台商心中的疑惑，他們認為民進黨給人的感覺就是，每天高喊「抗中保台」升高對立，但好像都只是嘴巴講講，像是原本說是「糖衣毒藥」的ECFA戒也戒不掉；又或是每次提出法理台獨的案子，都是不了了之。既然兩岸之間的交流無法全面斷掉，加深對立的說法是必要的嗎？

楊寶楨表示，民眾黨在乎台灣的主體性，過去也不斷譴責中國軍機繞台，即便如此，民進黨的民意代表仍扣著一句節目上的發言貼上紅色標籤，感到相當遺憾。