花蓮感恩之旅遲到 談傅崐萁回黨 朱立倫：就任再說

國民黨主席當選人朱立倫感恩之旅今天來到花蓮，因前一個行程延誤，遲到45分鐘才到花蓮國軍館餐會現場，讓現場數百支持者苦等。媒體詢問花蓮縣長徐榛蔚恢復黨權、立委傅崐萁回黨等問題，朱立倫回應「等我就任再說」。

這次黨主席選舉，朱立倫在花蓮囊括4成6的高得票率，今天來到花蓮國軍英雄館舉辦感恩餐會，數百支持者從各鄉鎮市趕來相挺，但朱原定10時30分到場，卻直到11時15分才步入會場。幕僚解釋，前一個在壽豐鄉參加全國道教護國祈安賜福大典，因尊重主辦單位祭典流程安排，時間因此受到延誤，向等候的支持者表達歉意。

儘管久候，但一看到朱立倫進場，滿場支持者仍相當興奮高聲歡迎。朱立倫在徐榛蔚、傅崐萁、立委鄭天財及多位鄉鎮市長、議員陪同下上台致詞。呼籲支持者團結相挺，明年選舉一定要在花蓮全壘打，包括縣長要再次高票連任，藍營的鄉鎮市長、民代等，也都要全部當選，現場再次響起熱烈掌聲與歡呼聲。

接受媒體聯訪時，對於黨秘書長是否由台東前縣長黃健庭出任？朱立倫說，下周二將提早就職，周一會確定人事，主要是正副秘書長、組發會、文傳會、行傳會等一級主管，接下來接續聘任相關人士。

至於朱當選後未跟新北市長候友宜會面，外界關兩人是否「有心結？」朱表示，他和侯一直保持密切溝通，昨天還和侯討論一些事情，自然就好。

近日共機頻繁擾台，朱立倫說，兩岸關係是重中之重，全民希望和平、安定、安居樂業，希望共機不要再擾台，希望對岸能讓民眾安心，兩岸多溝通，希望民進黨政府、在野黨一起努力。