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影／罷免案白熱化！國民黨3戰將刪Q街頭「台語開講」

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨主席江啟臣（中）今天與立委陳玉珍（右二）、台南市黨部主委謝龍介（左二）在台中大肚自強市場合體「刪Q」。記者趙容萱／攝影
國民黨主席江啟臣（中）今天與立委陳玉珍（右二）、台南市黨部主委謝龍介（左二）在台中大肚自強市場合體「刪Q」。記者趙容萱／攝影

台中市第二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案10月23日登場，國民黨北中南三戰將國民黨主席江啟臣、立委陳玉珍、台南市黨部主委謝龍介聯手罷免案領銜人楊文元、志工團長鄭伯其與在台中大肚自強市場掃街開講，謝龍介全程「撂台語」PK陳柏惟。

江啟臣說，罷免案進入倒數，民眾反應希望罷免行動能夠繼續加緊腳步，陳柏惟常常講話「教壞囝仔大細」壞榜樣，在國會表現看不出哪些地方是跟著民意在走的，罷免是讓人民決定，呼籲選民10月23日用選票決定。

謝龍介被問及對陳柏惟日前質詢國防部長邱國正堅持全程使用台語一事時「撂台語」說，講台語是一件好事，但不要「大路不走走彎嶺、好人不做要做歹子，無彩台中的鄉親在給你疼」。背離民意的民代絕對不能坐視不管、「寵豬舉灶、寵子不孝」，呼籲鄉親用選票讓陳柏惟反省。

陳玉珍認為，語言只是交流工具，質詢時不論哪一種語言，都要多元文化去尊重、包容，陳柏惟一心只想展現他的台語，忘了國人真正關心的問題在哪裡？質疑是作秀表現，在立院表現荒腔走板。所以台中鄉親眼睛要睜大，找一位能夠真正地腳踏實地的民意代表。

刪Q總部表示，感謝國民黨三位戰將聲援，擔任罷免志工，沿街分送文宣、拿起麥克風催票，特別是謝龍介全程流利台語宣講，獲民眾回響，顯見罷免熱度以及支持度上都有正向的成長，也讓整個罷免團隊信心大增。

國民黨台南市黨部主委謝龍介在台中參與「刪Q」開講，全程「撂台語」PK陳柏惟。記者趙容萱／攝影
國民黨台南市黨部主委謝龍介在台中參與「刪Q」開講，全程「撂台語」PK陳柏惟。記者趙容萱／攝影
國民黨主席江啟臣在台中參與「刪Q」受訪時說，立委陳柏惟常常講話「教壞囝仔大細」，罷免是讓人民決定，呼籲選民10月23日用選票決定。記者趙容萱／攝影
國民黨主席江啟臣在台中參與「刪Q」受訪時說，立委陳柏惟常常講話「教壞囝仔大細」，罷免是讓人民決定，呼籲選民10月23日用選票決定。記者趙容萱／攝影

罷免 陳柏惟 台語 謝龍介

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