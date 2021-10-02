直球對決竹竹整併爭議 立院內政委員會下周排專案報告

新竹市長林智堅拋出新竹縣市整併議題，引發朝野各種辯論。立法院內政委員會下周三安排「我國行政區劃之現況檢討」專題報告，要求民進黨政府對未來規劃表態。內政委員會召委林為洲表示，未來不應讓「富都窮縣」狀況在台灣繼續存在。

林為洲說，下周三內政委員會專案報告，將要求相關單位就現行全台灣行政區劃，中央有沒有長遠的計畫做說明，希望就台灣整體「兩級化政府」與行政區劃一起討論，這是長遠的路，現在是啟動討論的好時機。

林為洲表示，新竹縣市合併升格是地方期待，但更重要的是，台灣將來不能繼續存在「重都輕縣」的狀況，將主要資源都挹注在直轄市，其他縣市卻分不到足夠資源，這樣的問題不只反應是在統籌分配稅款上，重大建設的配置也是如此。

林為洲舉例，現在捷運只有雙北、高雄與台中、桃園有，其他如新竹縣市因為不屬於同一個行政自治機關，很難統合一起來做大眾運輸系統；住在六都、直轄市的人可以享受比較好的大眾運輸服務，其他縣市連公車班次都很少。

此外，像是社會宅，林為洲說，蔡政府說8年內要蓋20萬戶社會宅，但90%以上的社會宅預算都用在六都，其他縣市分一點點，只是零頭，導致像新竹縣市外來人口成長全台最快，有更多年輕人需要社會住宅，卻分不到資源。

林為洲表示，他支持竹竹合併升格，但區域計畫應全國一致檢討、計畫，而不是只在乎一個地區的成長，希望台灣將來不在有重都輕縣狀況，將來不管像新北市有400多萬人口的大行政區，或像新竹縣僅約60萬縣民縣市，都應站平等地位。

林為洲說，只有確立全國兩級政府，中央才能用公平合理的分配制度，針對各縣市不同的需求，分配最有效的資源。