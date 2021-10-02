國民黨團揚言下周再戰議場 游錫堃：應靠質詢問倒官員

國民黨團在立法院杯葛行政院長蘇貞昌施政報告失利，質疑立院議事人員介入朝野攻防，副院長蔡其昌主持議事不公，繼昨天成功癱瘓院會議事後，揚言下周二再戰。立法院長游錫堃今天表示，相關質疑並無問題，仍希望朝野坐下協商。

游錫堃說，我國是民主國家，大家對國家、國會有什麼事情，對行政院有什麼意見，還是要透過國會運作處理；質詢是當民意代表的天職，一定要想辦法去質詢，盡到責任，而且要把對手問倒。

游錫堃表示，他在省議會時，跟當時也為省議員的蘇貞昌、謝三升號稱黨外鐵三角，那時候就是靠問政、質詢把省府官員問倒，質詢才會真理愈辯愈明，不要放棄質詢的機會，不要怕反質詢，也沒有所謂的反質詢。

就國民黨團質疑，游錫堃說，國民黨團質疑周二議場後門比大家排隊的前門早開，但實際上4個門開門一定會有一些秒差，開前門時因為要推，外面有幾個委員擠住推不開，才比後門慢10幾秒，其他的門都大概7時左右都開，沒什麼問題。

至於民進黨立委何志偉、林楚茵與時代力量立委邱顯智、民眾黨立委蔡壁如跳日換棒次，游錫堃說，那個部分都是照往例辦理，有需要立院的調查報告可以公開。

對於立陶宛國會議員12月將訪台，游錫堃表示，他對立陶宛非常敬佩，雖過去台灣與立陶宛相距很遠，比較少因緣，但他們對台灣友好的程度，像是他們是第三個贈送我國疫苗國家，他都非常佩服，非常歡迎他們。