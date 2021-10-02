影／罷免陳柏惟 謝龍介：他早就跟大陸山盟海誓

立委江啟臣在國民黨主席選舉敗選後，正式啟動「罷免陳柏惟」行程，上午到台中市大肚區自強市場與民眾互動，宣傳罷免陳柏惟。台南市議員謝龍介專程北上陪同走透透，由於謝龍介妙語如珠，在市集間吸引民眾圍觀，不斷的上演脫口秀逗得民眾笑呵呵。謝龍介在受訪時表示，他聽聞陳柏惟應徵大陸的主播，譏諷一個碗蓋住好幾個謊言。原來早就跟中國大陸山盟海誓。

謝龍介表示，這種出賣台灣的行為莫此為甚，惡魔假私心說的就是這種人。下次如果遇到他，一定要問個清清楚楚。他強調，希望民眾能睜亮雙眼，這種說一套做一套的人，不但欺騙選票，而且也欺騙鄉親的感情。一張選票一世情，所以10月23日，一定要用這張選票，讓他再度反省。 國民黨立委江啟臣（中）、陳玉珍（右二）與台南市議員謝龍介（左二）前往台中大肚自強市場，宣傳罷免陳柏惟。記者黃仲裕／攝影 國民黨立委江啟臣（左）市集走透透，宣傳罷免陳柏惟。記者黃仲裕／攝影