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影／合體陳玉珍、謝龍介刪Q 江啟臣：這也是罷免蔡政府

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨主席江啟臣今天在台中參與「刪Q」受訪說，民進黨出來挺這些悖離民意者的時候，等於站在人民對立面，這次不只是罷免除陳柏惟，也是罷免蔡政府。記者趙容萱／攝影
國民黨主席江啟臣今天在台中參與「刪Q」受訪說，民進黨出來挺這些悖離民意者的時候，等於站在人民對立面，這次不只是罷免除陳柏惟，也是罷免蔡政府。記者趙容萱／攝影

台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日登場，緊接著12月18日四大公投登場。尋求連任國民黨主席失利的江啟臣今天與戰將級立委陳玉珍、台南市黨部主委謝龍介在台中合體「刪Q」。江啟臣說，民進黨出來挺這些悖離民意者的時候，等於站在人民對立面，這次不只是罷免除陳柏惟，也是罷免蔡政府。

江啟臣連任失利後，宣布會回到街頭，努力參與「刪Q」，他今天出席台中大肚自強市場掃街、宣講活動前受訪時說，罷免跟公投都是人民的權益，他要呼籲台中鄉親自己做決定，一定要淘汰不適任民代，選出一個真正可以代表台中人、為人民講話的民代。

江啟臣說，整個民進黨是現在要被民眾罷免的，12月18日的四大公投案（重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選）實際上是對民進黨罷免行動，有幾百萬人連署來達成，這就是對政府、對執政黨的不信任，對民進黨憤怒，結果民進黨還選擇站在人民對立面，等於這次不只是罷免除陳柏惟，也是罷免蔡政府。

江啟臣認為，當民進黨出來挺這些悖離民意者的時候，等於就是跟人民站在對立面，這與他們所發動、民眾期待的四大公投案實際上意義是一樣的，「我們就是反對這些悖離民意的民代以及政府」。

國民黨主席江啟臣（中）今天與立委陳玉珍（右二）、台南市黨部主委謝龍介（左二）在台中大肚自強市場合體「刪Q」。記者趙容萱／攝影
國民黨主席江啟臣（中）今天與立委陳玉珍（右二）、台南市黨部主委謝龍介（左二）在台中大肚自強市場合體「刪Q」。記者趙容萱／攝影

罷免 民進黨 江啟臣 陳柏惟

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