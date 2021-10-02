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影／合體陳玉珍、謝龍介刪Q 江啟臣：這也是罷免蔡政府
台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日登場，緊接著12月18日四大公投登場。尋求連任國民黨主席失利的江啟臣今天與戰將級立委陳玉珍、台南市黨部主委謝龍介在台中合體「刪Q」。江啟臣說，民進黨出來挺這些悖離民意者的時候，等於站在人民對立面，這次不只是罷免除陳柏惟，也是罷免蔡政府。
江啟臣連任失利後，宣布會回到街頭，努力參與「刪Q」，他今天出席台中大肚自強市場掃街、宣講活動前受訪時說，罷免跟公投都是人民的權益，他要呼籲台中鄉親自己做決定，一定要淘汰不適任民代，選出一個真正可以代表台中人、為人民講話的民代。
江啟臣說，整個民進黨是現在要被民眾罷免的，12月18日的四大公投案（重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選）實際上是對民進黨罷免行動，有幾百萬人連署來達成，這就是對政府、對執政黨的不信任，對民進黨憤怒，結果民進黨還選擇站在人民對立面，等於這次不只是罷免除陳柏惟，也是罷免蔡政府。
江啟臣認為，當民進黨出來挺這些悖離民意者的時候，等於就是跟人民站在對立面，這與他們所發動、民眾期待的四大公投案實際上意義是一樣的，「我們就是反對這些悖離民意的民代以及政府」。
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