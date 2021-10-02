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認蔣中正介入泰源事件判決 促轉會撤銷受難者叛亂罪名

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
促轉會今天撤銷泰源事件政治犯的叛亂罪名。記者徐偉真／攝影
促轉會今天撤銷泰源事件政治犯的叛亂罪名。記者徐偉真／攝影

促進轉型正義委員會今天表示，1970年發生在台東泰源監獄的事件中，江炳興、鄭金河等五人被判叛亂罪而處死，促轉會審定後近日完成平復司法不法的審定，撤銷五人的罪名。代理主委葉虹靈說，對於遲來的正義感到抱歉，盼藉由撤銷撕下五人有罪的標籤。

1970年2月8日，泰源監獄中一部分主張台灣獨立的政治犯聯合駐紮該地的台灣籍士兵等人發動監獄革命，行動起義後迅速被軍隊控制，最後起事的六人被捕，其中鄭金河、陳良、詹天增、謝東榮、江炳興五人被判處死刑，鄭正成則因五人說他是被他們綁架而逃過死刑。

促轉會今天舉行記者會，葉虹靈、促轉會專任委員陳雨凡、泰源事件政治犯家屬、長期研究泰源事件的國史館館長陳儀深、政治受難者蔡寬裕、民進黨立委蘇治芬出席。

促轉會提出平復司法不法的三個理由。葉虹靈表示，審視整個審判過程，促轉會認為判決有依照當時的總統蔣中正的意志決定，當時的參謀總長高魁元把處理過程寫成報告呈給蔣中正，蔣中正還沒看到判決前就批示六人處死刑，但軍事審判仍在進行中，後來總統幕僚黎玉璽建議若六人全處死恐影響台胞心情，建議鄭正成不宜量處死刑，蔣中正批示照幕僚建議。

葉虹靈說，蔣中正雖然沒有堅持他原本的想法，但從整個經過顯示出當時軍事審判體制上，蔣中正有事後介入軍事審判的可能，這個判決有政治考量，還受到總統意志左右，違反審判獨立、權力分立原則，牴觸民主自由憲政秩序。

兼任委員徐偉群表示，叛亂罪在法律上要有聚眾行為，泰源案共同行動是六人，從法律上來看不可能是叛亂，所以審判機關以叛亂罪判處，促轉會認為逾越刑法上叛亂罪的要件，這是違反罪刑法定的判決，另外六人的行為應屬於抵抗權的行使，構成阻卻違法事由，因此認定判決沒有正當理由。

今天的記者會上幾位政治犯的家屬受邀出席，原定由江炳興的妹妹江月瑋代表家屬發言，但她上台後泣不成聲無法言語，由兒子代為發言。江月瑋的兒子說，這是遲來的正義，讓舅舅和外祖父母在天之靈得以慰藉，舅舅從小品學兼優，在那個艱困的環境考上台中一中，家中原本的氣氛因為舅舅入獄而改變，外公從此沉默寡言，外婆以淚洗面，之後不時有人到家中翻箱倒櫃搜查，讓大家生活在恐懼之中。

江月瑋的兒子說，因為促轉會這些年的努力，家屬才能得到江炳興的遺書，裡面提到他對死亡很坦然，自己不是懷怨而死，過去舅舅的事情在家中是不能提的，但他聽媽媽說舅舅的事蹟都覺得舅舅很了不起，佩服舅舅在大時代的洪流中用生命喚起大家。

蔡寬裕在泰源事件發生時就在現場，並為事件平反而奔走多年，他說對遲來50年的撤銷結果，直言遲來的正義不是正義，但以政治受難者身分，對促轉會從法律的觀點撤銷判決致上感謝，並表示這也是還給台灣社會真正的公平跟正義。

泰源事件受難者之一的江炳興胞妹江月瑋（講台後右）原本要代表家屬發言，但她泣不成聲，由兒子（講台後左）代為發言。記者徐偉真／攝影
泰源事件受難者之一的江炳興胞妹江月瑋（講台後右）原本要代表家屬發言，但她泣不成聲，由兒子（講台後左）代為發言。記者徐偉真／攝影

促轉會 蔣中正

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