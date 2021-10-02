立委評鑑出爐！ 陳柏惟吊車尾 二項評分還掛零

民間國會評鑑組織「口袋國會」第10屆立委第3會期立委評比出爐。台灣基進立委陳柏惟在此次評鑑中的全院評比中並未得到任何獎項，且在所屬國防外交委員會評比中僅獲得1顆星，提案數、通過數更是統統掛零。同為台中市立委，民進黨立委張廖萬堅獲5顆星評鑑、綠委莊競程也獲4顆星評鑑，差距甚大。

「口袋國會」以立法院全院立法委員的法律提案及修正量、口頭發言總量等做為評比指標，在各項指標中評比全院前十位及各委員會前三位表現優質立委給予星級，最後再綜合評估，獲得三星者為優良立委，四星以上，方為優質立委。而在本會期為首次口袋國會評鑑變革，納入民眾黨和時代力量黨立院黨團提案，作為小黨委員評比依據。

據「口袋國會」此次公布的立委評比，全院獲推薦立委人數高達23人，創歷史紀錄。其中6人獲得「全院優質立委」五星以上評比，7人獲得「所屬委員會」5星以上評比。其中國民黨立委林奕華，是唯一一位2項評比都獲得6星最高評價的立委，更是「口袋國會」創立評鑑模式以來，首位獲得「雙6星榜首」得獎者。

台灣基進立委陳柏惟在全院評比中並未得到任何獎項，連一顆星都沒有；僅在所屬委員會因發言次數全勤而獲得1顆星，但所提結案數、通過數仍通通掛零。同委員會的民進黨立委劉建國則獲得6顆星評鑑。