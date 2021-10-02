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影／國民黨杯葛癱瘓立法院 蘇貞昌回應：國人痛心
行政院長蘇貞昌今早到高雄視察橋頭科學園區預定地聯外道路，針對昨天國民黨立委以提案杯葛總質詢一事。蘇貞昌回應說，他昨天準備充足，應立法院邀請做施政報告，遺憾國民黨杯葛導致沒辦法讓人民聽到政府要為你做什麼，兩個在野小黨質詢也無法進行，令國人痛心。
立法院國民黨團昨在總質詢祭出195項提案，民進黨立委吳思瑤指出，國民黨新發明道歉提案， 其中第25案要求行政院長檢討自己愛亂飆罵基層的壞脾氣。
蘇貞昌今天上午在高雄科技大學視察橋頭科學園區用地與聯外交通規畫，媒體聯訪時被問及「昨天國民黨用案海戰術杯葛，遭批是垃圾提案，立委吳思瑤發現，其中一案是要求院長檢討亂飆罵基層壞脾氣，院長怎麼看？」
蘇貞昌說，他非常地誠懇，也準備充足，應立法院邀請，要去做施政報告，如果哪些地方沒有做好，也非常謙卑地要聽取指教進行答詢，很可惜國民黨團一直杯葛，不但沒有辦法讓人民聽到政府為你做什麼，也沒有辦法讓政府知道什麼地方還沒做好。
蘇說，在野兩個小黨要質詢，也因為國民黨團杯葛，使在野小黨沒有辦法行使質詢權利，也沒有衝突，就把備詢台破壞、翻倒，國人都很痛心
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